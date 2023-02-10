Клэбо не планирует встречаться с девушкой во время ЧМ из-за риска подхватить вирус

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не планирует встречаться со своей девушкой Перниллой во время чемпионата мира в словенской Планице.

Девушка приедет в Словению из Канады – спортсмен беспокоится, что может заразиться вирусом до начала соревнований. ЧМ пройдет с 23 февраля по 5 марта.

– В итоге эта [встреча] произойдет, но по крайней мере в начале [чемпионата] нужно проявить осторожность. Не стоит совсем быть параноиком, и мне не хочется делать так, как это было перед Олимпиадой. Тогда я устал еще до ее начала.

– То есть девушка проедет полмира, но увидеть тебя не сможет?

– Думаю, мы сможем видеть друг друга с расстояния и, возможно, махать рукой. Но она будет ходить на гонки и, думаю, что ее семья тоже будет присутствовать. Многие люди придут посмотреть, будет здорово.

– Получается, никаких объятий и поцелуев?

– Поживем – увидим, – сказал Клэбо.

«Она жесткий человек – поначалу это причиняло дискомфорт». Честный рассказ Йоханнеса Клэбо о своей девушке