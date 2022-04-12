Юрий Бородавко: «Мне не понравились слова Клэбо о Большунове и Нисканене после командного спринта на Олимпиаде. Они стряхнули с него пыль, а он такое говорит»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился воспоминаниями о выступлении Александра Большунова на Олимпийских играх в Пекине.

— Большунов рассказывал, что накануне золотого скиатлона у него была паника. Не получалось ничего, и он просто ушел со стадиона посреди тренировки. Вы в тот момент были еще в России. Как переживали?

— Артем Жмурко, мой помощник, прислал видео: у Сани были совсем не те движения. и буквально пролетали мимо. Мы говорили по телефону, сказал ему: «Для такого состояния не может быть никаких причин, кроме акклиматизации». Так оно и оказалось. Хотя переживания, чего скрывать, были приличные.

А вот с Алексеем сыграло в обратную сторону. Его пик пришелся как раз на скиатлон. Он испытывал те же самые ощущения и тяжесть, что Александр на той тренировке. Ничего не получилось.

— Большунов признался: на последнем круге у него слезы наворачивались. Он прекрасно понимал, что мечта летит ему навстречу.

— У меня внутри тоже происходило невероятное. Мы так давно этого ждали, так сильно этого хотели – и вот пришел триумф. Первое и второе место – наше. Таких отрывов от бронзового призера на Олимпийских играх никогда прежде не случалось. Я был на седьмом небе. Сколько же радости это принесло России! Гордость за них переполняла.

— Вам понравилось, как Клэбо отреагировал на итоги ? Он признал, что Большунов был объективно сильнее на дистанции.

— Он констатировал факт. При этом мне не понравились его слова после командного спринта. Йоханнес неуважительно высказался относительно двух великих лыжников — Большунова и Нисканена. Назвал их мальчиками по сравнению с Валнесом. Это говорит о том, что пальцы у парня раздвинулись широко. Не красит это его.

Он от этих мальчиков получил по ушам на всех дистанционных гонках. Они стряхнули с него пыль, а он такое говорит, – сказал Бородавко.