Дмитрий Васильев: «Почему Логинов, Латыпов и Серохвостов игнорируют чемпионат России? Это безобразие, я возмущен. Куда смотрят тренеры?»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Даниила Серохвостова за пропуск масс-старта на чемпионате России в Тюмени.

Сегодня победу в гонке одержал Василий Томшин, вторым стал Максим Цветков.

«Цветкову немного не хватило на последнем рубеже, он подустал. Максим же выступал весь сезон. Но мне непонятно, почему не бежали Логинов, Латыпов и Серохвостов.

Почему они игнорируют чемпионат России? Это безобразие, я этим возмущен. Серохвостов-то чего пропустил масс-старт? Какая-то безответственность, такие вещи недопустимы.

Считаю, нужно выносить на обсуждение вопрос о членах сборной, которые не выходят на старт по неуважительным причинам. Только температура и проблемы со здоровьем могут служить уважительной причиной пропуска.

Тот же Йоханнес Клэбо бежал на Олимпиаде с отравлением. Если таких причин нет, то нужно ставить вопрос о депремировании или снижении стипендии.

Это проблема с игнорированием главного старта в стране членами сборной России длится уже много лет. Куда смотрят тренеры национальной команды?» – сказал Васильев.

Открытый чемпионат России. Томшин выиграл масс-старт, Цветков – 2-й, Поршнев – 3-й, Гараничев – 17-й, Халили – 18-й

Результаты чемпионата России по биатлону 2022