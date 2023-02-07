Александр Панжинский: «В FIS говорят, что если они выступят за Россию, всех их родственников попросят освободить посты. А у них кредиты, дома»

Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассказал о позиции федерации по возвращению российских спортсменов на соревнования.

«В тех видах спорта, где Олимпийские игры — самый значимый старт, федерации очень зависимы от мнения . Еще на весеннем исполкоме, почти год назад, было принято решение об уравнивании дистанций у мужчин и женщин. Это позиция гендерного равенства МОК. Я голосовал против.

На ЧМ будут действовать еще старые правила, но на этапах Кубка мира после ЧМ впервые все дистанции у мужчин и женщин будут одинаковые. Для развития лыжных гонок это откровенно плохой ход.

Комментируя эту ситуацию, в FIS прямо говорят: мы не хотим ругаться с МОК, противоречить им. Они рекомендуют, мы принимаем их точку зрения, иначе у наших видов спорта будут проблемы, могут отнять определенное количество олимпийских комплектов медалей. То есть рекомендации МОК приравниваются к приказу.

При этом в неофициальных разговорах у них совсем другая риторика. Они говорят, что наши мужья, жены, сваты, тещи устроены во всех международных федерациях, и если мы в выступим за Россию, всех наших родственников попросят освободить их посты. А у нас кредиты, дома, полная зависимость от работы», – сказал Панжинский.