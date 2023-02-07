Александр Панжинский: «В FIS говорят, что если они выступят за Россию, всех их родственников попросят освободить посты. А у них кредиты, дома»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК FIS Александр Панжинский Лыжи

Призер Олимпийских игр, член исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) Александр Панжинский рассказал о позиции федерации по возвращению российских спортсменов на соревнования.

«В тех видах спорта, где Олимпийские игры — самый значимый старт, федерации очень зависимы от мнения МОК. Еще на весеннем исполкоме, почти год назад, было принято решение об уравнивании дистанций у мужчин и женщин. Это позиция гендерного равенства МОК. Я голосовал против.

На ЧМ будут действовать еще старые правила, но на этапах Кубка мира после ЧМ впервые все дистанции у мужчин и женщин будут одинаковые. Для развития лыжных гонок это откровенно плохой ход.

Комментируя эту ситуацию, в FIS прямо говорят: мы не хотим ругаться с МОК, противоречить им. Они рекомендуют, мы принимаем их точку зрения, иначе у наших видов спорта будут проблемы, могут отнять определенное количество олимпийских комплектов медалей. То есть рекомендации МОК приравниваются к приказу.

При этом в неофициальных разговорах у них совсем другая риторика. Они говорят, что наши мужья, жены, сваты, тещи устроены во всех международных федерациях, и если мы в FIS выступим за Россию, всех наших родственников попросят освободить их посты. А у нас кредиты, дома, полная зависимость от работы», – сказал Панжинский.

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13 комментариев

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murzzzzzilka
Ответ expertmer2020
Текст довольно идеологически грамотный - кто-то помог.
Ну, ты подумай, и текст слишком грамотный, и наговорил вранья «фантастического» - ну, все не по-вашему:)) вот если бы он сказал, что весь мир за украину, вы бы с радостью поверили, правда?:))
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murzzzzzilka
Ответ expertmer2020
Фантастическая ложь - любимое дитя пропаганды.
То есть, искренне верите, что ТАМ - все совсемочки не так, как у нас?:)))))
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Rygeek
Ответ bedLaM
вот тебе и семейные подряды...
Ничто человеческое и им не чуждо. Зря мы доверились собственной пропаганде.)
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evgeniy
Ответ expertmer2020
Фантастическая ложь - любимое дитя пропаганды.
Кто родоначальник этой идеи напомнить или сами в курсе?
+2
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Olga.t
Кмк, Панжинский пытается поддержать некий баланс между своей активной позицией в отношении действующих спортсменов в их участии в ОИ под нейтральным флагом и, с другой стороны, критикой МОК и ФИС, чтобы уж совсем не выглядеть "антигосударственником".
Не осуждаю.. Наверное, это тот случай, когда цель оправдывает средства.

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evgeniy
Ответ expertmer2020
Текст довольно идеологически грамотный - кто-то помог.
Т.е. веры Панжинскому нет, априори? А слова, скажем Самуэльсона - аксиома?
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expertmer2020
Думаю, будут подключать ещё больше известных спортсменов для формирования общественного мнения в спорте.

Журову уже не воспринимают.
+3
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expertmer2020
Текст довольно идеологически грамотный - кто-то помог.
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Ksenia RN
Вот те раз... А я думала, они правда за Украинушку переживают...
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expertmer2020
Все за нас - по проклятый МОК мешает.

Идея сообщения.

А за нас ли?
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Alex1104
То, что всех крепко держат за известное место - факт
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expertmer2020
Фантастическая ложь - любимое дитя пропаганды.
+7
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bedLaM
вот тебе и семейные подряды...
+6
-4
+2
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