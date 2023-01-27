Елена Вяльбе: «Заявление FIS о недопуске к ЧМ? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) прокомментировала заявление Международной федерации лыжных видов о недопуске россиян к ЧМ-2023.

«Заявление FIS? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего.

Могло ли что-то поменяться после заявления ? Я сейчас посмотрю, как все международные федерации побегут открывать ворота для россиян и белорусов.

Все абсолютно ожидаемо и было давно известно», — сказала Вяльбе.