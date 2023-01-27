Елена Вяльбе: «Заявление FIS о недопуске к ЧМ? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего»

Теги чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление Международной федерации лыжных видов о недопуске россиян к ЧМ-2023. 

«Заявление FIS? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего.

Могло ли что-то поменяться после заявления МОК? Я сейчас посмотрю, как все международные федерации побегут открывать ворота для россиян и белорусов.

Все абсолютно ожидаемо и было давно известно», — сказала Вяльбе.

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6 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Ответ kirillgenius
Вяльбе генсеку FIS Мишелю Виону: "Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю"
Или вымою и высушу
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kirillgenius
Вяльбе скоро в аватарку sports даже влезать не будет...
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kirillgenius
Ответ Кирилл.С-Пб
Если Вяльбе отрастит усы - вылитый Черчесов. По крайней мере в комментариях
Вяльбе генсеку FIS Мишелю Виону: "Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Если решение принято с нарушением прав человека - его следует аннулировать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Можно обратиться в КАС о приостановке отстранения, в связи с рекомендациями МОК,
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Если Вяльбе отрастит усы - вылитый Черчесов. По крайней мере в комментариях
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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