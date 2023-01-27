Елена Вяльбе: «Заявление FIS о недопуске к ЧМ? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление Международной федерации лыжных видов о недопуске россиян к ЧМ-2023.
«Заявление FIS? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего.
Могло ли что-то поменяться после заявления МОК? Я сейчас посмотрю, как все международные федерации побегут открывать ворота для россиян и белорусов.
Все абсолютно ожидаемо и было давно известно», — сказала Вяльбе.
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