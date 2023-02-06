Степанова о словах Панжинского, что она могла бы бороться за лидерство в Кубке мира: «Не могла бы. Мне нужно еще пару-тройку лет спокойной работы»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете отреагировала на слова серебряного призера Ванкувера-2010 Александра Панжинского.

в интервью «Чемпионату» отметил, что Степанова могла бы сейчас бороться за лидерство в Кубке мира.

«Спасибо за добрые слова, но нет, пока точно не могла бы. Мне нужно еще пару-тройку лет спокойной, без форсирования, работы. Чем и занимаюсь», – написала Степанова.

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