Степанова о словах Панжинского, что она могла бы бороться за лидерство в Кубке мира: «Не могла бы. Мне нужно еще пару-тройку лет спокойной работы»
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова отреагировала на слова серебряного призера Ванкувера-2010 Александра Панжинского.
Панжинский в интервью «Чемпионату» отметил, что Степанова могла бы сейчас бороться за лидерство в Кубке мира.
«Спасибо за добрые слова, но нет, пока точно не могла бы. Мне нужно еще пару-тройку лет спокойной, без форсирования, работы. Чем и занимаюсь», – написала Степанова.
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