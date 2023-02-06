Степанова о словах Панжинского, что она могла бы бороться за лидерство в Кубке мира: «Не могла бы. Мне нужно еще пару-тройку лет спокойной работы»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Александр Панжинский Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова отреагировала на слова серебряного призера Ванкувера-2010 Александра Панжинского.

Панжинский в интервью «Чемпионату» отметил, что Степанова могла бы сейчас бороться за лидерство в Кубке мира.

«Спасибо за добрые слова, но нет, пока точно не могла бы. Мне нужно еще пару-тройку лет спокойной, без форсирования, работы. Чем и занимаюсь», – написала Степанова.

«Плачь, Европа, и смотри, что ты потеряла». Степанова нашла себя на Кубке России: побеждает и подшучивает над норвежцами

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2 комментария

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сервисник
Болтает много (или копирует), но хоть трезво свои шансы оценивает)
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
вовсе не поэтому
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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