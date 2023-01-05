Вероника Степанова: «Для тех, кому не нравится тактика Клэбо: а когда наши так выигрывают, вас все устраивает?»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова поделилась мнением о тактике норвежца Йоханнеса Клэбо.

«Для тех, кому не нравится тактика Клэбо: а когда наши так выигрывают, вас все устраивает? Когда я «рюкзачила» за Фоссесхолм и Илар полдистанции на эстафете в Лиллехаммере, это было ОК – или нужно было сразу ломиться вперед?

В лыжных гонках побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту, а не тот, кто болельщикам больше своим поведением понравился. Я смотрю за гонками, пытаясь научиться у него как технике хода, так и тактике – лучше него в мире сейчас никого нет», – написала Степанова.

Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова

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31 комментарий

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Vicing Charlsson
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Ответ igor nn
А ты и не наша..Не русская...Вот и восхищаяйся допингистами-астматиками..А мы будем за русских..За Саню..за Наташу!
А кто же она по национальности, внучка Чингисхана?
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papadok
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Просто нравиться надо всем. Нельзя все время молотить про построение лыжного коммунизма за Китайской стеной. А мы раз! и вот так напишем. Не ожидали?
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Pikachu Pikachu
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Из разряда - и сломанные часы дважды в день показывают правильное время
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Pikachu Pikachu
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Ответ zukarello
Ну , спрведливости ради , Большунов в большинстве гонок ишачит
Большунов скорее да, а вот таже непряева по стилю очень похожа на клэбо
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Ksenia RN
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Ответ Нонейм
Она давно на него слюни пускает. Но своим фейсом Степанова привлекла только 50-летнего дядю
Как можно пускать слюни на парня, от которого девушка на Рождество сбежала?
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Ksenia RN
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Стоило Степашке подмахнуть норвегу, как сразу стала умная для спортсовских комментирующих, пару новостей назад тупая была.
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Нонейм
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Она давно на него слюни пускает. Но своим фейсом Степанова привлекла только 50-летнего дядю
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Бартоломью Робертс
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Ответ AlexeI
Ну да...Все по принципу - Большунов, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын!
Бредишь?
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maratti1987
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Ну можно как на олимпиаде сделала, когда не подпустила Пармакоски, Хагу и Сундлинг
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Бартоломью Робертс
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Ответ DD102DD
После Вяльбе хоть Потоп.
Так это Елена Валерьевна тебя в диссоциативный ступор ввела?
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Vicing Charlsson
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Оказывается даже Степашка может иногда говорить адекватно.
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Doping Team
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Ну если, как вчера в мужской гонке, всем откровенно валять дурака, то грех таким не воспользоваться)))
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igor nn
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А ты и не наша..Не русская...Вот и восхищаяйся допингистами-астматиками..А мы будем за русских..За Саню..за Наташу!
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Бартоломью Робертс
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Против таких как Клэбо нужно использовать командную тактику.
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DD102DD
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Ответ Бартоломью Робертс
Колобуля в шоке?
После Вяльбе хоть Потоп.
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Бартоломью Робертс
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Ответ DD102DD
- Я смотрю за гонками, пытаясь научиться у него как технике хода, так и тактике – лучше него в мире сейчас никого нет. А как же Большунов?
Колобуля в шоке?
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AlexeI
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Ну да...Все по принципу - Большунов, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын!
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Тим-сиб
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Степанова тоже рюкзак, это очевидно. Поэтому и защищает других рюкзаков. ))
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DD102DD
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– лучше него в мире сейчас никого нет.

Это любовь вне границ и политики.
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Варлампий Варлампий
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"Большунов? А кто это?" - недоуменно спросила лыжница.
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DD102DD
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Ответ naPmu3aH
Телеграм-канал Степановой "взломали"?
Соглашусь
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naPmu3aH
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Телеграм-канал Степановой "взломали"?
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DD102DD
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Ответ hett
Степашка не только красивая, но и умная 🤗
Новый спичрайтер
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hett
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Степашка не только красивая, но и умная 🤗
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DD102DD
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- В лыжных гонках побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту

Не всегда - протесты и ВАДА никто не отменял.
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