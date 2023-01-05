Вероника Степанова: «Для тех, кому не нравится тактика Клэбо: а когда наши так выигрывают, вас все устраивает?»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете поделилась мнением о тактике норвежца .

«Для тех, кому не нравится тактика Клэбо: а когда наши так выигрывают, вас все устраивает? Когда я «рюкзачила» за Фоссесхолм и Илар полдистанции на эстафете в Лиллехаммере, это было ОК – или нужно было сразу ломиться вперед?

В лыжных гонках побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту, а не тот, кто болельщикам больше своим поведением понравился. Я смотрю за гонками, пытаясь научиться у него как технике хода, так и тактике – лучше него в мире сейчас никого нет», – написала Степанова.

Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова