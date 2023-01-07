«Ведущие лыжники планеты проснулись и обнаружили, что гонку завтра им бежать не в чем». Степанова рассказала, как постояльцы отеля вынесли ботинки спортсменов на улицу

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала, как на одном из этапов Кубка мира постояльцы отеля вынесли ботинки спортсменов на улицу.

«Все лыжники Кубка мира знают драматичную историю о том, как два сильно принявших на грудь туриста (семейная пара, кстати!) увидели стоявшие в коридоре лыжные ботинки, после чего у них в голове что-то переклинило. Да, у лыжников есть привычка сушить гоночные ботинки в коридорах гостиниц. Не самая эстетичная, но абсолютно международная тема.

Так вот, подвыпившую норвежскую пару это почему-то так возмутило, что они собрали абсолютно все ботинки на одном из этажей, погрузили их в лифт и вывезли на улицу. Сотрудники гостиницы это заметили, постарались остановить процесс уничтожения нашей обуви, поднялся дикий шум.

Ведущие лыжники планеты проснулись и обнаружили, что гонку завтра им бежать не в чем. Разбор ботинок продолжался то ли до двух, то ли до трех часов ночи.

Я по счастливому стечению была на другом этаже и обо всем узнала лишь на следующее утро. Обнаружив на завтраке крайне невыспавшихся и крайне злых соперниц. В основном тоже норвежек, по совпадению. Надо ли говорить, что пробежала я в тот день несколько лучше, скажем так? А комментаторы и болельщики потом гадают: «А что же случилось с такой-то лыжницей? Наверное, спад формы или просчеты в подготовке?!»

В общем, в гостинице моей мечты должна быть абсолютная тишина и одни спортсмены, привыкшие к режиму», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».