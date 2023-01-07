«Ведущие лыжники планеты проснулись и обнаружили, что гонку завтра им бежать не в чем». Степанова рассказала, как постояльцы отеля вынесли ботинки спортсменов на улицу

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала, как на одном из этапов Кубка мира постояльцы отеля вынесли ботинки спортсменов на улицу.

«Все лыжники Кубка мира знают драматичную историю о том, как два сильно принявших на грудь туриста (семейная пара, кстати!) увидели стоявшие в коридоре лыжные ботинки, после чего у них в голове что-то переклинило. Да, у лыжников есть привычка сушить гоночные ботинки в коридорах гостиниц. Не самая эстетичная, но абсолютно международная тема.

Так вот, подвыпившую норвежскую пару это почему-то так возмутило, что они собрали абсолютно все ботинки на одном из этажей, погрузили их в лифт и вывезли на улицу. Сотрудники гостиницы это заметили, постарались остановить процесс уничтожения нашей обуви, поднялся дикий шум.

Ведущие лыжники планеты проснулись и обнаружили, что гонку завтра им бежать не в чем. Разбор ботинок продолжался то ли до двух, то ли до трех часов ночи. 

Я по счастливому стечению была на другом этаже и обо всем узнала лишь на следующее утро. Обнаружив на завтраке крайне невыспавшихся и крайне злых соперниц. В основном тоже норвежек, по совпадению. Надо ли говорить, что пробежала я в тот день несколько лучше, скажем так? А комментаторы и болельщики потом гадают: «А что же случилось с такой-то лыжницей? Наверное, спад формы или просчеты в подготовке?!»

В общем, в гостинице моей мечты должна быть абсолютная тишина и одни спортсмены, привыкшие к режиму», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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14 комментариев

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Zlodimir
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Ответ Евгений - 79
Поясните почему нельзя сушить ботинки в номере? И что нормального в том, что другие постояльцы отеля наслаждаются запахом ботинок из коридора
Верное замечание! В этой истории нет добра и зла! Есть люди, которых заботит Олько личный комфорт, а на остальных они клали болт! Одни не желают дышать своими же вонючими ногами всю ночь, пока спят, вторые считают, что первые ах8888и, и ночью, считая себя абсолютно правыми, устраивают в итоге ор и шум (ну кто из нас не встречал таких соседей, идущих в условные 12 ночи по коридору, громко общаясь например и хлопая дверьми?!), ну а третья сторона - это организация от принимающей стороны + сами команды, которые не обеспечивают спортсменов сушильными комнатами, при этом каждый раз на этапах кубка мира по ТВ мы видим кучу техники, машин технической поддержки, у многих команд свои сервисные грузовики, и что, там нет технической возможности организовать сбор и сушку обуви с выдачей их утром перед началом?! Да всем посрать!
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Jan T
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Вероника пробует новеллки пописывать на случай непопадания в госдуму?
Молодец, предприимчивая девица!
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Atsuktuvas
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Это не в этих ботинках готовилось нападение на Беларусь?..
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alex_yan
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Такая себе практика. Я помню репортаж из олимпийского Сочи, в котором Дима Малышко рассказывал о доме, в котором жила команда. Когда камера выцепила ряд ботинок на просушке, Малышко засмеялся со словами "О, а это главный источник вони", что-то в таком духе. Так что Степанова лукавит, когда говорит, что не знает, почему ботинки в коридоре возмутили норвежцев.
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Евгений - 79
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Поясните почему нельзя сушить ботинки в номере? И что нормального в том, что другие постояльцы отеля наслаждаются запахом ботинок из коридора
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Astin
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а носки в столовой они не сушили?))
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Karra
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Настало время ламповых историй от Вруники
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Варлампий Варлампий
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изгнанная из мировых лыж всё пытается о себе напомнить, то голой сфоткается, то байки древние, жалкое зрелище
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AveCaezar
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Ответ Торт Спартак
А это не опасно вообще- хранить свои личные вещи в общедоступном месте? Воду личную тоже оставляют? Или фигуристы -коньки. Соперники ж разные бывают.
Это не опасно, если вокруг адекватные люди без дичи в голове :)
А по теме - действительно лыжные ботинки, тем более профессиональные, за ночь на морозе могут в принципе испортиться без возможности восстановления ;(
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garp
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смешно((
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Григорий Иванченко
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Ну теперь наконец то никаких пьяных норвежцев, только трезвые сыктывкарцы. Мечты сбываются
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ыеем
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Она уже колонки пишет😁👍🔥🔥🔥
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Торт Спартак
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А это не опасно вообще- хранить свои личные вещи в общедоступном месте? Воду личную тоже оставляют? Или фигуристы -коньки. Соперники ж разные бывают.
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hett
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Степашка ван лав🤗
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