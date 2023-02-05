Анфиса Резцова: «Мой совет Большунову — пусть подаст иск в CAS на FIS за то, что не пускают его на чемпионат мира»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о том, что Международная федерация лыжного спорта не допустит Александра Большунова до чемпионата мира по персональной квоте.
Большунов выиграл скиатлон на предыдущем ЧМ в 2021 году.
«Ничего неожиданного нет. Нам будут постоянно втыкать палки в колеса в любых вопросах, так как и общую команду не пускают на международную арену.
Но как бы ему ни было обидно, а это, конечно, обидно, он имеет полное право подать на них в суд. Это мой совет Большунову — пусть подаст иск в CAS на FIS за то, что не пускают его.
С хорошими юристами шансы есть, да и время до чемпионата мира есть. Надежда есть.
Нас наказывают, пусть и их тоже. Норвежцы же выступают, а всякую гадость говорят про нас», — сказала Резцова.
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