Анфиса Резцова: «Мой совет Большунову — пусть подаст иск в CAS на FIS за то, что не пускают его на чемпионат мира»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Анфиса Резцова FIS CAS Александр Большунов Спорт-Экспресс Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о том, что Международная федерация лыжного спорта не допустит Александра Большунова до чемпионата мира по персональной квоте.

Большунов выиграл скиатлон на предыдущем ЧМ в 2021 году.

«Ничего неожиданного нет. Нам будут постоянно втыкать палки в колеса в любых вопросах, так как и общую команду не пускают на международную арену.

Но как бы ему ни было обидно, а это, конечно, обидно, он имеет полное право подать на них в суд. Это мой совет Большунову — пусть подаст иск в CAS на FIS за то, что не пускают его.

С хорошими юристами шансы есть, да и время до чемпионата мира есть. Надежда есть.

Нас наказывают, пусть и их тоже. Норвежцы же выступают, а всякую гадость говорят про нас», — сказала Резцова.

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3 комментария

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Velirpa
иск против эль президенте? росгвардеец ходил на митинги за эль президенте, ему бы сейчас сидеть молча.
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Ковид 07.10.52
Большунов - военнослужащий, какой ЧМ в стане врагов...Тут или дезертировать из армии или ждать окончания СВО.
+2
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+2
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Сергей Орлов
Совет - говно.
+1
0
+1
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