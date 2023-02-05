FIS о персональной квоте Большунова на ЧМ: «Спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях. Это останется неизменным до дальнейшего уведомления»
В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) ответили на вопрос о возможности участия трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в чемпионате мира-2023 по персональной квоте.
Большунов выиграл скиатлон на предыдущем ЧМ в 2021 году.
«Мы рассмотрим ситуацию со спортсменами, их статус и очки FIS (и места для действующих чемпионов) по окончании сезона.
В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета.
Надеюсь, это ответит на ваши вопросы», – сообщили в пресс-службе организации.
Чемпионат мира-2023 пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта.
Чётко обозначили свою позицию.
По крайней мере дали понять, что разбана в ближайшем будущем ждать не стоит, без всех этих заигрываний и дарения псевдонадежд.