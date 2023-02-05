FIS о персональной квоте Большунова на ЧМ: «Спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях. Это останется неизменным до дальнейшего уведомления»

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) ответили на вопрос о возможности участия трехкратного олимпийского чемпиона в чемпионате мира-2023 по персональной квоте.

Большунов выиграл скиатлон на предыдущем ЧМ в 2021 году.

«Мы рассмотрим ситуацию со спортсменами, их статус и очки FIS (и места для действующих чемпионов) по окончании сезона.

В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета.

Надеюсь, это ответит на ваши вопросы», – сообщили в пресс-службе организации.

Чемпионат мира-2023 пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта.