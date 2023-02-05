FIS о персональной квоте Большунова на ЧМ: «Спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях. Это останется неизменным до дальнейшего уведомления»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) FIS Александр Большунов Лыжи

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) ответили на вопрос о возможности участия трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в чемпионате мира-2023 по персональной квоте. 

Большунов выиграл скиатлон на предыдущем ЧМ в 2021 году.

«Мы рассмотрим ситуацию со спортсменами, их статус и очки FIS (и места для действующих чемпионов) по окончании сезона.

В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета.

Надеюсь, это ответит на ваши вопросы», – сообщили в пресс-службе организации. 

Чемпионат мира-2023 пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта. 

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3 комментария

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Montenegro Serbian
Нуууууу FIS хотя бы юлить не стали, в стиле "может быть", "рассмотрим" и.т.д.
Чётко обозначили свою позицию.

По крайней мере дали понять, что разбана в ближайшем будущем ждать не стоит, без всех этих заигрываний и дарения псевдонадежд.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вероника Терюшкова
Ответ Нелыжник я
А следующий совет мы специально проведем уже после ЧМ
Совет фикс вроде осенью и весной проводятся
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нелыжник я
А следующий совет мы специально проведем уже после ЧМ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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