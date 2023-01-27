Бородавко о заявлении FIS: «Это только подтверждение тех решений, которые были прежде. Мы не ждем быстрого возвращения»

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Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что российские лыжники точно пропустят чемпионат мира 2023 года в Планице. 

«Это только подтверждение тех решений, которые были прежде. Ничего нового в этом нет. Мы не ждем столь быстрого возвращения.

Чтобы это произошло, должно пройти заседание совета FIS и они должны проголосовать. Это не так просто, как кажется.

Будем ждать и дальше соревноваться», — сказал Бородавко.

Генсек FIS о допуске россиян к ЧМ-2023: «У нас не запланирована встреча до старта чемпионата мира, поэтому никакое решение по этому поводу не может быть принято»

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PavelS
Пока ишак и падишах в кремле передохнут, можно еще долго ждать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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