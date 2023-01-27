Бородавко о заявлении FIS: «Это только подтверждение тех решений, которые были прежде. Мы не ждем быстрого возвращения»
Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что российские лыжники точно пропустят чемпионат мира 2023 года в Планице.
«Это только подтверждение тех решений, которые были прежде. Ничего нового в этом нет. Мы не ждем столь быстрого возвращения.
Чтобы это произошло, должно пройти заседание совета FIS и они должны проголосовать. Это не так просто, как кажется.
Будем ждать и дальше соревноваться», — сказал Бородавко.
Генсек FIS о допуске россиян к ЧМ-2023: «У нас не запланирована встреча до старта чемпионата мира, поэтому никакое решение по этому поводу не может быть принято»
1 комментарий