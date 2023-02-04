Бородавко о чемпионате мира в Планице: «Мой прогноз: норвежцы выиграют все медали. Может быть, одну отдадут»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о недопуске Александра Большунова к чемпионату мира в Планице.

– Было ожидаемо. Мы особых надежд не лелеяли. Отстранение распространяется на всех российских спортсменов. Хотя где-то внутри сидело, что чемпиона мира они обязаны допустить по персональной квоте.

– Будете ли вы лично следить за чемпионатом мира? Или там все ясно?

– Мой прогноз такой: норвежцы выиграют абсолютно все медали. Может быть, одну медаль отдадут. Отдадут медали только в эстафетах, где есть серебряные и бронзовые медали.

Остальное все заберут. Все эти не очень внятные выступления выглядели, как игра. Не то что игра, а создание интриги для того, чтобы продвигать какой-то интерес. На чемпионате мира все будет в одну калитку. Даже не сомневаюсь.

– Как ситуацию воспринимает Большунов? Привык ли он уже?

– Этот вопрос надо задать Александру. Я стараюсь пока не задавать таких вопросов, потому что любое обсуждение этой темы требует определенной нервной энергии, которую нужно копить для соревнований, – сказал Бородавко.

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4 комментария

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Алексей Никитин
Ответ selso99
Он в лыжах вообще не разбирается? В женской части у норвежек вообще золота не будет.
Явно он про мужчин говорил и да в женской части у Норвегии золото тоже будет.
+1
0
+1
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selso99
Он в лыжах вообще не разбирается? В женской части у норвежек вообще золота не будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eduard Rastryopin
Бородавко бредит?
У женщин если Норвегия возьмет медаль в спринтах,то это будет успехом.
В мужском спринте кроме Клэбо медаль тоже врядли кто-то возьмет.
Марафон классикой?Нисканен и Нисканен?Нет?
+3
0
+3
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HK Traktor
Четыре точно отдадут, в эстафетах.
+1
-1
0
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