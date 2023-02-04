Бородавко о чемпионате мира в Планице: «Мой прогноз: норвежцы выиграют все медали. Может быть, одну отдадут»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о недопуске Александра Большунова к чемпионату мира в Планице.
– Было ожидаемо. Мы особых надежд не лелеяли. Отстранение распространяется на всех российских спортсменов. Хотя где-то внутри сидело, что чемпиона мира они обязаны допустить по персональной квоте.
– Будете ли вы лично следить за чемпионатом мира? Или там все ясно?
– Мой прогноз такой: норвежцы выиграют абсолютно все медали. Может быть, одну медаль отдадут. Отдадут медали только в эстафетах, где есть серебряные и бронзовые медали.
Остальное все заберут. Все эти не очень внятные выступления выглядели, как игра. Не то что игра, а создание интриги для того, чтобы продвигать какой-то интерес. На чемпионате мира все будет в одну калитку. Даже не сомневаюсь.
– Как ситуацию воспринимает Большунов? Привык ли он уже?
– Этот вопрос надо задать Александру. Я стараюсь пока не задавать таких вопросов, потому что любое обсуждение этой темы требует определенной нервной энергии, которую нужно копить для соревнований, – сказал Бородавко.
У женщин если Норвегия возьмет медаль в спринтах,то это будет успехом.
В мужском спринте кроме Клэбо медаль тоже врядли кто-то возьмет.
Марафон классикой?Нисканен и Нисканен?Нет?