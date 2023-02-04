Бородавко о чемпионате мира в Планице: «Мой прогноз: норвежцы выиграют все медали. Может быть, одну отдадут»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о недопуске к чемпионату мира в Планице.

– Было ожидаемо. Мы особых надежд не лелеяли. Отстранение распространяется на всех российских спортсменов. Хотя где-то внутри сидело, что чемпиона мира они обязаны допустить по персональной квоте.

– Будете ли вы лично следить за чемпионатом мира? Или там все ясно?

– Мой прогноз такой: норвежцы выиграют абсолютно все медали. Может быть, одну медаль отдадут. Отдадут медали только в эстафетах, где есть серебряные и бронзовые медали.

Остальное все заберут. Все эти не очень внятные выступления выглядели, как игра. Не то что игра, а создание интриги для того, чтобы продвигать какой-то интерес. На чемпионате мира все будет в одну калитку. Даже не сомневаюсь.

– Как ситуацию воспринимает Большунов? Привык ли он уже?

– Этот вопрос надо задать Александру. Я стараюсь пока не задавать таких вопросов, потому что любое обсуждение этой темы требует определенной нервной энергии, которую нужно копить для соревнований, – сказал Бородавко.