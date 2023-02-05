Михаил Девятьяров: «Российские спортсмены выступают в роли нашкодивших школьников, которых поставили в угол. МОК нужно решить вопрос нормально»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Все это мы уже проходили на Олимпиаде в Пхенчхане, когда российских спортсменов допускали на основе неких приглашений, хотя четких критериев не существовало.

Российские спортсмены выступают в роли нашкодивших школьников, которых поставили в угол: вернуться в класс они могут, только когда исправятся. Как в детском саду или в начальных классах.

Идет дискриминация по видам спорта: теннисисты, хоккеисты и боксеры могут соревноваться, но другим видам спорта нельзя. МОК нужно проанализировать ситуацию и решить вопрос нормально.

Спортсмены не виноваты в том, что сейчас происходит – они должны соревноваться», – сказал олимпийский чемпион.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?