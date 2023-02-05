Михаил Девятьяров: «Российские спортсмены выступают в роли нашкодивших школьников, которых поставили в угол. МОК нужно решить вопрос нормально»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Пхенчхан-2018 Михаил Девятьяров-старший Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Девятьяров прокомментировал заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Все это мы уже проходили на Олимпиаде в Пхенчхане, когда российских спортсменов допускали на основе неких приглашений, хотя четких критериев не существовало.

Российские спортсмены выступают в роли нашкодивших школьников, которых поставили в угол: вернуться в класс они могут, только когда исправятся. Как в детском саду или в начальных классах.

Идет дискриминация по видам спорта: теннисисты, хоккеисты и боксеры могут соревноваться, но другим видам спорта нельзя. МОК нужно проанализировать ситуацию и решить вопрос нормально.

Спортсмены не виноваты в том, что сейчас происходит – они должны соревноваться», – сказал олимпийский чемпион.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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5 комментариев

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heivani
Что поделаешь,шкодят одни,а страдают другие.
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evgeniy
Интересно, что с точки зрения Михаила "нормально"?
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evgeniy
Ответ Sergey Yevseev
Меня больше волнует дискриминация внутри своей страны. Почему в Думе по всем вопросам голосуют единогласно? Почему запрещено по сути в стране заниматься журналистикой? Почему запрещены конституционные права на митинги и собрания? Ну и так далее по десяткам пунктов.
По всем вопросам в ГД единогласно не голосуют. Но как правило единогласно голосуют представители ЕР и партий- спойлеров. Выводы сами можете сделать. Хотя, тема не для данного ресурса.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Yevseev
Меня больше волнует дискриминация внутри своей страны. Почему в Думе по всем вопросам голосуют единогласно? Почему запрещено по сути в стране заниматься журналистикой? Почему запрещены конституционные права на митинги и собрания? Ну и так далее по десяткам пунктов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Пусть российские спортсмены едут на Олимпиаду за свой счёт, тогда они не будут привязаны к своему государству, которое очень даже виновато в том, что происходит
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