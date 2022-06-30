Маркус Крамер: «Самое большое сожаление – что большую часть моей группы не пустили на Олимпиаду-2018. Воспоминания об этом остры и неприятны»

Экс-тренер российских лыжников рассказал о впечатлениях от работы с командой, которую покинул весной этого года.

Крамер работал в сборной России с 2015 года.

– Вы можете сказать, что добились всего, что планировали со сборной России? Или недосказанность осталась?

– На многих стартах у нас были хорошие результаты, но иногда случалось и такое, что мы не показывали того, к чему готовились и чего хотели. В основном я доволен тем, чего мы добились, но могли добиться большего.

– Что стало самым большим разочарованием за время работы со сборной России? О чем больше всего жалеете?

– Самое большое сожаление было, когда большую часть спортсменов моей группы просто не пустили на Олимпиаду-2018 в . У Сергея Устюгова, Евгения Белова, Натальи Матвеевой и других спортсменов были шансы на хорошие результаты.

Я до сих пор не могу понять причины такого решения, и эти воспоминания очень остры и неприятны.

Мне очень жаль, что на Олимпиаде в Пекине не сумел завоевать медаль Артем Мальцев, хотя был отлично готов и близок к топ-3 в разных гонках. Сергей Устюгов мог брать медаль в личном спринте, но не срослось.

Обидно, что в личных гонках была недостаточно хороша , но мы с ней знаем причину. Я рад, что Сергей и Юля смогли стать олимпийскими чемпионами, счастлив за них. Однако наша группа могла выступить лучше.

– Кто из российских спортсменов оставил самое яркое впечатление за время совместной работы?

– Да многие спортсмены оставили яркий след в моей памяти, но ярче всех – Александр Легков. Он был первым русским, который начал тренироваться со мной и многого добился.

Мы долго работали с Юлей Ступак, , Евгением Беловым, , Натальей Матвеевой, а также с Настей Седовой (Кулешовой). Да у меня обо всех только добрые воспоминания.

Я получал удовольствие от работы с ними. Абсолютно со всеми мы сохранили отличные отношения, они могут в любое время ко мне обратиться, – сказал Крамер.