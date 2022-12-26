Юрий Бородавко: «Мы с Большуновым будем стараться как можно дольше радовать результатами. Как минимум еще два олимпийских цикла»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о том, как долго собирается выступать трехкратный олимпийский чемпион .

— Говорят, что Большунов был бы слабее без . Согласны?

— При чем тут Клэбо? Это два разных человека, которые стремятся к совершенствованию, к победам, хотят быть лучше. Наоборот, они друг друга подстегивают.

— Из-за этого и стал лучше...

— Абсолютно нет. Каждый хочет стать первым. Сейчас на Кубке мире нет Большунова, а Клэбо побеждает. Не вижу какой-то связи.

— Насколько долго Саша способен держать этот уровень?

— Будем стараться как можно дольше радовать результатами. Как минимум еще два олимпийских цикла.

— Это много. Какие планы на этот?

— Мы живем здесь и сейчас, соревнуемся на этапах Кубка России. Решаем те задачи, которые есть на сегодня. Не заглядываем далеко вперед. Будет день — будет пища. Всему свое время.

— Изначально было понятно, что он станет великим спортсменом?

— С медалью на шее еще ни один человек не родился. Есть определенная доля таланта, но больше всего это трудолюбие и психологический настрой.

— Вы свой вклад в его успехи чувствуете?

— Наш доктор Сергей Чечиль правильно говорит, что лыжные гонки — это индивидуальный вид спорта, но в нем работает команда. Рядом со спортсменом находится большое количество специалистов, которые каждый на своем уровне вкладывают в него свои знания, умения, как камертон настраивают организм, чтобы хорошо тренироваться и на более высоком уровне соревноваться.

Поэтому слагаемых успехов много. В том числе и тренерская, – сказал Бородавко.