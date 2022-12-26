Юрий Бородавко: «Мы с Большуновым будем стараться как можно дольше радовать результатами. Как минимум еще два олимпийских цикла»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, как долго собирается выступать трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

— Говорят, что Большунов был бы слабее без Клэбо. Согласны?

— При чем тут Клэбо? Это два разных человека, которые стремятся к совершенствованию, к победам, хотят быть лучше. Наоборот, они друг друга подстегивают.

— Из-за этого и стал лучше...

— Абсолютно нет. Каждый хочет стать первым. Сейчас на Кубке мире нет Большунова, а Клэбо побеждает. Не вижу какой-то связи.

— Насколько долго Саша способен держать этот уровень?

— Будем стараться как можно дольше радовать результатами. Как минимум еще два олимпийских цикла.

— Это много. Какие планы на этот?

— Мы живем здесь и сейчас, соревнуемся на этапах Кубка России. Решаем те задачи, которые есть на сегодня. Не заглядываем далеко вперед. Будет день — будет пища. Всему свое время.

— Изначально было понятно, что он станет великим спортсменом?

— С медалью на шее еще ни один человек не родился. Есть определенная доля таланта, но больше всего это трудолюбие и психологический настрой.

— Вы свой вклад в его успехи чувствуете?

— Наш доктор Сергей Чечиль правильно говорит, что лыжные гонки — это индивидуальный вид спорта, но в нем работает команда. Рядом со спортсменом находится большое количество специалистов, которые каждый на своем уровне вкладывают в него свои знания, умения, как камертон настраивают организм, чтобы хорошо тренироваться и на более высоком уровне соревноваться.

Поэтому слагаемых успехов много. В том числе и тренерская, – сказал Бородавко.

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5 комментариев

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Алексей Никитин
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Ответ Йенс Мустерманн
Ох уж этот Бородавко. Ради собственных амбиций готов ещё семь лет истязать печень вечно второго до полного изнеможения.
Это уж смешно крутить одну и ту же пластинку, зная, что Большунов лучший дистанционщик мира.
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Evgeniy Kropachev
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как минимум 8 кубко-российских циклов
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Йенс Мустерманн
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Ох уж этот Бородавко. Ради собственных амбиций готов ещё семь лет истязать печень вечно второго до полного изнеможения.
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SkierNSK
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Ответ Александр Охотко
Логика вышла из чата. Они подстегивают друг друга, но на развитие не влияют. Это как?
"Мы с Большуновым будем стараться как можно дольше радовать результатами."
"У победы тысяча отцов ..."😅
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Александр Охотко
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Логика вышла из чата. Они подстегивают друг друга, но на развитие не влияют. Это как?
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