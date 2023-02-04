Евгений Дементьев: «Олимпийские игры создавались для того, чтобы конфликты прекращались на период их проведения. Мне кажется, это должно преобладать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев МОК Политика Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев высказался о последних заявлениях Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу о допуске россиян к международным стартам.

«Сейчас неадекватности гораздо больше, чем хотелось бы слышать. Надеюсь, наступит все‑таки момент, когда начнут смотреть на вещи реально.

Олимпийские игры же создавались вообще для того, чтобы все конфликты прекращались на период их проведения. Это прописано в Олимпийской хартии. Мне кажется, это должно преобладать, а не интересы каких‑то людей и стран», – сказал Дементьев.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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3 комментария

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Hardy
причем тут МОК? не по адресу комментарий лол
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Pikachu Pikachu
То есть начать конфликт во время паралимпиады, это ОК, а вот это все не ОК?
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Alexander2022
То есть он не считает неадекватным начатый конфликт чуть ли не сразу после закрытия ОИ?
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