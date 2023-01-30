Бородавко о нейтральном статусе: «Конечно, надо выступать. Часть медалей Большунов выиграл и без флага – никто же не говорит, что это сделал спортсмен нейтральной страны»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Перед людьми всегда есть выбор. Надо смотреть, есть возможность выступать или нет, под флагом или без него.

Конечно, надо выступать. Часть своих медалей выиграл и без флага – никто же не говорит, что это сделал спортсмен нейтральной страны.

Конечно, лучше с флагом, гимном. Но если нет такой возможности, то лишь бы россиянам разрешили. Все не так просто. Пока это просто рекомендации», – сказал Бородавко.

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