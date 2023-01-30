Бородавко о нейтральном статусе: «Конечно, надо выступать. Часть медалей Большунов выиграл и без флага – никто же не говорит, что это сделал спортсмен нейтральной страны»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко МОК Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Перед людьми всегда есть выбор. Надо смотреть, есть возможность выступать или нет, под флагом или без него.

Конечно, надо выступать. Часть своих медалей Александр Большунов выиграл и без флага – никто же не говорит, что это сделал спортсмен нейтральной страны.

Конечно, лучше с флагом, гимном. Но если нет такой возможности, то лишь бы россиянам разрешили. Все не так просто. Пока это просто рекомендации», – сказал Бородавко. 

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18 комментариев

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Верю-не верю
Сашко Большуной должен выступать хоть под каким флагом, хоть без него!
0
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0
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maripous
Ответ Hardy
Подавляющее большинство таких комментариев от женщин. Дай угадаю, тебе лет 40, не замужем, бездетная и поддерживаешь все, что сейчас происходит?)
Не угадал.
+2
-1
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Нехачуха
Ответ Hardy
Дата регистрации 30.01.23 - идёшь #####
Ой, работничек разозлился
На спорцике работает, никто его не трогает и кичится своей датой регистрации))
+1
-1
0
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Hardy
Ответ Нехачуха
Дай угадаю, коррекционная школа, и ты ее не закончил?
Дата регистрации 30.01.23 - идёшь #####
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нехачуха
Ответ Hardy
Подавляющее большинство таких комментариев от женщин. Дай угадаю, тебе лет 40, не замужем, бездетная и поддерживаешь все, что сейчас происходит?)
Дай угадаю, коррекционная школа, и ты ее не закончил?
+2
-2
0
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Нехачуха
Ответ imaxim
Если объявят санкции для бойкотирующих, то не будут. Теннис же играет и ничего. Даже украинцы играют с россиянами
Малиновский доигрался
бгг
0
-3
-3
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Hardy
Ответ maripous
Большунов получал свои медали под белым флагом в мирное время. Хотя и тогда было много противников этой идеи. И по итогу мы оказались правы. Белая тряпка никому не помогла и не улучшила положение наших спортсменов. А сейчас времена изменились. Белый флаг сейчас- это капитуляция России. Поэтому никаких белых тряпок ни для российской команды вообще, ни для Большунова , в частности. Все предатели - на выход.
Подавляющее большинство таких комментариев от женщин. Дай угадаю, тебе лет 40, не замужем, бездетная и поддерживаешь все, что сейчас происходит?)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Ответ imaxim
Если объявят санкции для бойкотирующих, то не будут. Теннис же играет и ничего. Даже украинцы играют с россиянами
Теннис это другая вселенная, там изначально нет связи спортсмен-страна)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Ответ Hardy
Только в итоге ничего не произойдёт, потому что остальной мир даже в нейтральном статусе будет бойкотировать, так что напрасно ватники себе одно место расчесали
Если объявят санкции для бойкотирующих, то не будут. Теннис же играет и ничего. Даже украинцы играют с россиянами
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Ответ imaxim
Кажется партия собирается согласиться на условия.
Только в итоге ничего не произойдёт, потому что остальной мир даже в нейтральном статусе будет бойкотировать, так что напрасно ватники себе одно место расчесали
+3
-3
0
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Hardy
Ответ Viks
Бородавке номер два в списке предателей, после Позднякова.
Ты каким в списке ватников числишься?
+2
-4
-2
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Hardy
👏 и не слушайте визги про "предателей", для них человеческая жизнь и судьба - ничто, людоеды.
+2
-4
-2
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imaxim
Кажется партия собирается согласиться на условия.
+2
-1
+1
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Tata777
Как бы СВО......
0
-2
-2
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maripous
Большунов получал свои медали под белым флагом в мирное время. Хотя и тогда было много противников этой идеи. И по итогу мы оказались правы. Белая тряпка никому не помогла и не улучшила положение наших спортсменов.
А сейчас времена изменились.
Белый флаг сейчас- это капитуляция России. Поэтому никаких белых тряпок ни для российской команды вообще, ни для Большунова , в частности.
Все предатели - на выход.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Gushka
Большунов ВСЕ медали получал под флагом, без разницы, российский это был флаг, МОК, FIS или ОКР. В коммерческих турнирах, вроде бы, не участвовал.
+1
-4
-3
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Viks
Эти дубы за своими корыстными частными интересами не видят главного: Если государство соглашается на белый флаг, то оно признаёт законность и справедливость санкций, причём не только в спорте, но и ВЕЗДЕ. Это путь к капитуляции.
+2
-5
-3
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Viks
Бородавке номер два в списке предателей, после Позднякова.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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