Бородавко о нейтральном статусе: «Конечно, надо выступать. Часть медалей Большунов выиграл и без флага – никто же не говорит, что это сделал спортсмен нейтральной страны»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
«Перед людьми всегда есть выбор. Надо смотреть, есть возможность выступать или нет, под флагом или без него.
Конечно, надо выступать. Часть своих медалей Александр Большунов выиграл и без флага – никто же не говорит, что это сделал спортсмен нейтральной страны.
Конечно, лучше с флагом, гимном. Но если нет такой возможности, то лишь бы россиянам разрешили. Все не так просто. Пока это просто рекомендации», – сказал Бородавко.
МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?
«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?
На спорцике работает, никто его не трогает и кичится своей датой регистрации))
бгг
А сейчас времена изменились.
Белый флаг сейчас- это капитуляция России. Поэтому никаких белых тряпок ни для российской команды вообще, ни для Большунова , в частности.
Все предатели - на выход.