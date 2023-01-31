Александр Большунов: «Хочется соревноваться со всеми спортсменами. Здесь не должно быть никакой политики, спортсмены должны объединяться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) МОК Политика Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Хочется соревноваться со всеми спортсменами. Все‑таки спорт должен каким‑то образом идти в другом направлении.

Здесь не должно быть никакой политики, спортсмены должны объединяться», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. 

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9 комментариев

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Александр Степанов
И вот наступил момент, когда Саша понял
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Demon69
18 марта на сцене Лужники,кто стоял?Но правда ,без Z на груди.. Молодец и вашим и нашим)Такая "двустволка"
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Влад Кабалов
Не получается Александр, при всем моем уважении. Вы, подавляющее большинство спортсменов, всегда были на содержании государства, ну исключая теннисистов, и то не всех, которые с малых лет занимались за границей на деньги родителей или частные инвестиции. А теперь хотите от государства откреститься? Не получится, вы ведь не покупаете инвентарь за свой счет, не оплачиваете сборы, не ищете спонсоров для оплаты участия в соревнованиях. Поддерживаете руководство страны, принимая деньги и подарки за победу. Тогда как вы хотите отделить себя от политики? Слышите что говорит Степанова, твоя коллега? Вы хоть раз ей возразили? Нет. Значит разделяете ее мнение, а потому приходиться и вам нести свой крест. Вы ведь не скажите, что против СВО? Ну вот и ответ, и ничего с этим не поделать, большой спорт и есть политика и никак иначе.
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Tilo Wolf
А что же вы, Александр, на политические акции тогда ходили?
+7
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Ksenia RN
Ответ Владислав Никонов
Нет предела большуновскому лицемерию.
Лицемерие у Клебо, а у этого - глупость и отсутствие достоинства.
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Russia_the_best
кто-нибудь ему уже скажет?
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заляпут
Все правильно, но пока подожди со своими соревнованиями, давай присоединяйся к операции по уничтожению русофобии в соседней стране 404
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Karra
Тот, кто конzeртики ходит, по нормальному пути уже не пойдет
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Владислав Никонов
Нет предела большуновскому лицемерию.
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+22
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