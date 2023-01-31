Александр Большунов: «Хочется соревноваться со всеми спортсменами. Здесь не должно быть никакой политики, спортсмены должны объединяться»

высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

«Хочется соревноваться со всеми спортсменами. Все‑таки спорт должен каким‑то образом идти в другом направлении.

Здесь не должно быть никакой политики, спортсмены должны объединяться», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге