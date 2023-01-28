Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Нисканен, Пярмякоски, Диггинс, Хайди Венг выступят в классическом масс-старте на 20 км

29 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции пройдет женский масс-старт на 20 км классическим стилем.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Женщины

20 км, классический стиль, масс-старт

Начало – 14:45 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Финляндия)

2. (США)

3. (Норвегия)

4. (Финляндия)

5. Рози Бреннан (США)

6. Эбба Андерссон (Швеция)

7. Тереза Штадлобер (Австрия)

8. Силье Теодорсен (Швеция)

9. Дельфин Клодель (Франция)

10. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

11. Виктория Карл (Германия)

12. Майя Далквист (Швеция)

13. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

16. Йонна Сундлинг (Швеция)