Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Нисканен, Пярмякоски, Диггинс, Хайди Венг выступят в классическом масс-старте на 20 км

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29 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции пройдет женский масс-старт на 20 км классическим стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

6-й этап

Ле Рус, Франция

Женщины

20 км, классический стиль, масс-старт

Начало – 14:45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Кертту Нисканен (Финляндия)

2. Джесси Диггинс (США)

3. Хайди Венг (Норвегия)

4. Криста Пярмякоски (Финляндия)

5. Рози Бреннан (США)

6. Эбба Андерссон (Швеция)

7. Тереза Штадлобер (Австрия)

8. Силье Теодорсен (Швеция)

9. Дельфин Клодель (Франция)

10. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

11. Виктория Карл (Германия)

12. Майя Далквист (Швеция)

13. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

16. Йонна Сундлинг (Швеция)

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7 комментариев

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Рафаэль Хименез
Ответ Грюденфельдер
Соглашусь , на бумаге Эбба и Керту реальные кандидатки. Джесси и Бреннан и классика скорее нет. Криста в странном состоянии. Хенниг нет. Не указано в старт листе что бегут все шведские спринтерши и Рибом и Далквист и Сванн. Кстати Теодорсен пока не меняла гражданство на Шведское 😄Интересно куда пропала Кальво ...
Может удивить норвежка Слинд, так как бегала марафонскую серию как раз классикой, и не плохо бегала
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gerr_max
Ответ Сергей Иванов
Судя по спринту, форма у Сундлинг просто никакая. А вот победит, думаю, Хайди Венг -- гонка её формата. Возможно, Клодель.
Клодель конькистка. Здесь ей ничего не светит.
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Грюденфельдер
Ответ Сергей Иванов
Судя по спринту, форма у Сундлинг просто никакая. А вот победит, думаю, Хайди Венг -- гонка её формата. Возможно, Клодель.
Клодель скорее нет так как классикой хотя и дома и 6 раз в гору. Хайди не знаю, что то в последнее время кроме горы в ТДС она не блещет.
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Грюденфельдер
Ответ gerr_max
Интересная будет гонка. Поставлю на победу Нисканен. Или быть может Эбба убежит. Меньше вероятность, что в группе на финише будет Сундлинг.
Соглашусь , на бумаге Эбба и Керту реальные кандидатки. Джесси и Бреннан и классика скорее нет. Криста в странном состоянии. Хенниг нет. Не указано в старт листе что бегут все шведские спринтерши и Рибом и Далквист и Сванн. Кстати Теодорсен пока не меняла гражданство на Шведское 😄Интересно куда пропала Кальво ...
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0
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Сергей Иванов
Ответ gerr_max
Интересная будет гонка. Поставлю на победу Нисканен. Или быть может Эбба убежит. Меньше вероятность, что в группе на финише будет Сундлинг.
Судя по спринту, форма у Сундлинг просто никакая.
А вот победит, думаю, Хайди Венг -- гонка её формата. Возможно, Клодель.
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zzzeeerrrooo
Ответ gerr_max
Интересная будет гонка. Поставлю на победу Нисканен. Или быть может Эбба убежит. Меньше вероятность, что в группе на финише будет Сундлинг.
Криста в игре
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gerr_max
Интересная будет гонка.

Поставлю на победу Нисканен. Или быть может Эбба убежит.

Меньше вероятность, что в группе на финише будет Сундлинг.
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-1
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