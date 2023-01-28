Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Нисканен, Пярмякоски, Диггинс, Хайди Венг выступят в классическом масс-старте на 20 км
29 января на этапе Кубка мира по лыжным гонкам во Франции пройдет женский масс-старт на 20 км классическим стилем.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
6-й этап
Ле Рус, Франция
Женщины
20 км, классический стиль, масс-старт
Начало – 14:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Кертту Нисканен (Финляндия)
2. Джесси Диггинс (США)
3. Хайди Венг (Норвегия)
4. Криста Пярмякоски (Финляндия)
5. Рози Бреннан (США)
6. Эбба Андерссон (Швеция)
7. Тереза Штадлобер (Австрия)
8. Силье Теодорсен (Швеция)
9. Дельфин Клодель (Франция)
10. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
11. Виктория Карл (Германия)
12. Майя Далквист (Швеция)
13. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
16. Йонна Сундлинг (Швеция)
А вот победит, думаю, Хайди Венг -- гонка её формата. Возможно, Клодель.
Поставлю на победу Нисканен. Или быть может Эбба убежит.
Меньше вероятность, что в группе на финише будет Сундлинг.