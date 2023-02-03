Екатерина Смирнова: «Если мы будем выступать под нейтральным флагом, то ничего не поменяется — все будут понимать, что это люди из России»

Российская лыжница прокомментировала возможное возвращение сборной на международные старты под нейтральным флагом.

«Я почему‑то подумала, что нас пустят уже на чемпионат мира. Лично я никогда не бегала в нейтральном статусе.

Я никогда не участвовала на чемпионатах мира и Олимпиадах. Думаю, что если мы будем выступать под нейтральным флагом, то ничего не поменяется — все будут понимать, что это люди из России», – сказала Смирнова.

Также спортсменка поделилась эмоциями от победы в гонке с раздельного старта на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.

«Перед стартом нет такого сильного волнения, как это бывает обычно. В голове мысль, что если догоню сильнейшую соперницу, которая передо мной, значит, только одержу победу. Когда лидеры рядом, ты выкладываешься с самого старта, зная, что каждая секунда на счету», – отметила Смирнова.