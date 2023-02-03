Екатерина Смирнова: «Если мы будем выступать под нейтральным флагом, то ничего не поменяется — все будут понимать, что это люди из России»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Екатерина Смирнова Лыжи

Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала возможное возвращение сборной на международные старты под нейтральным флагом.

«Я почему‑то подумала, что нас пустят уже на чемпионат мира. Лично я никогда не бегала в нейтральном статусе.

Я никогда не участвовала на чемпионатах мира и Олимпиадах. Думаю, что если мы будем выступать под нейтральным флагом, то ничего не поменяется — все будут понимать, что это люди из России», – сказала Смирнова.

Также спортсменка поделилась эмоциями от победы в гонке с раздельного старта на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.

«Перед стартом нет такого сильного волнения, как это бывает обычно. В голове мысль, что если догоню сильнейшую соперницу, которая передо мной, значит, только одержу победу. Когда лидеры рядом, ты выкладываешься с самого старта, зная, что каждая секунда на счету», – отметила Смирнова.

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6 комментариев

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RomvB
Точно, Катрин, если ты будешь "фестивалить" под белой тряпочкой исключительно за свои кровные, а не на мои налоги - "ничего не поменяется"!
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Tiggy
Мы живем в изменившемся до неузнаваемости мире. Если сейчас ехать, будет травля, бойкоты и другие унижения и психологический прессинг. Приятно будет на это смотреть? Ну если только ближайшим соседям.
Никаких больше нейтральных статусов. Только с флагом, гимном и со всеми на равных. Да, так. И желательно без ВАДА и иже с ними. Если только в измененном виде.
Ну или пусть за свои деньги, а лучше за другую страну.
Спортсмены не виноваты в том, что сейчас происходит, историю творят политики. И не только российские политики. Абсурдно, неправильно и несправедливо ставить спортсменов перед выбором, родина или международный спорт.
Этому поколению сильно не повезло, очень жаль.
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Alestern
Ответ Александр Скворцов
Катя! Ты права! Нейтральный статус это и есть спорт вне политики!
В чем она права? … почему российские спортсмены вообще должны выступать под белой тряпкой? на каком основании? пусть ранее им пришлось это делать из за допинга, пусть... страна стерпела. А сейчас почему Россия должна выступать без флага и гимна? нашу страну унижают уже просто так, по национальному признаку! опять стерпеть и унизиться? а где достоинство, гордость и патриотизм?!! Если спортсмены хотят выступать в нейтральном статусе, никто не против, но только пусть выступают за свой счёт, а не за счёт бюджета (ведь никакую страну они представлять всё равно не собираются, раз готовы выступать на любых унизительных условиях, выступать только сами за себя, значит и денежки найдут)!!! ...так что думай в следующий раз.
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Alestern
Еще одна недалекая, которая не зрит в корень ситуации. Пусть бегает под белой тряпкой, но исключительно за свой счет.
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Александр Скворцов
Катя! Ты права! Нейтральный статус это и есть спорт вне политики!
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Евгений Яшугин
Все верно-надо бегать и в таком статусе!
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