Екатерина Смирнова: «Если мы будем выступать под нейтральным флагом, то ничего не поменяется — все будут понимать, что это люди из России»
Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала возможное возвращение сборной на международные старты под нейтральным флагом.
«Я почему‑то подумала, что нас пустят уже на чемпионат мира. Лично я никогда не бегала в нейтральном статусе.
Я никогда не участвовала на чемпионатах мира и Олимпиадах. Думаю, что если мы будем выступать под нейтральным флагом, то ничего не поменяется — все будут понимать, что это люди из России», – сказала Смирнова.
Также спортсменка поделилась эмоциями от победы в гонке с раздельного старта на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.
«Перед стартом нет такого сильного волнения, как это бывает обычно. В голове мысль, что если догоню сильнейшую соперницу, которая передо мной, значит, только одержу победу. Когда лидеры рядом, ты выкладываешься с самого старта, зная, что каждая секунда на счету», – отметила Смирнова.
Никаких больше нейтральных статусов. Только с флагом, гимном и со всеми на равных. Да, так. И желательно без ВАДА и иже с ними. Если только в измененном виде.
Ну или пусть за свои деньги, а лучше за другую страну.
Спортсмены не виноваты в том, что сейчас происходит, историю творят политики. И не только российские политики. Абсурдно, неправильно и несправедливо ставить спортсменов перед выбором, родина или международный спорт.
Этому поколению сильно не повезло, очень жаль.