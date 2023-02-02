Лыжи. Кубок России. Грухвина, Шалабода, Жамбалова, Кирпиченко, Горбунова выступят в классической «разделке» на 10 км
3 февраля в Красногорске стартует седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины пробегут классическую «разделку» на 10 км.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
7-й этап
Красногорск
Женщины
10 км, классический стиль
Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Спортивный».
Старт-лист
30. Ольга Сергеева
31. Алина Шестакова
32. Ольга Вокуева
33. Анастасия Игнатьева
35. Яна Кирпиченко
37. Мария Гущина
38. Майя Якунина
39. Алия Иксанова
40. Анна Грухвина
41. Алиса Жамбалова
42. Лидия Горбунова
Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
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