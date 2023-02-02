Лыжи. Кубок России. Грухвина, Шалабода, Жамбалова, Кирпиченко, Горбунова выступят в классической «разделке» на 10 км

3 февраля в Красногорске стартует седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины пробегут классическую «разделку» на 10 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Женщины

10 км, классический стиль

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Спортивный».

Старт-лист

30. Ольга Сергеева

31. Алина Шестакова

32. Ольга Вокуева

33. Анастасия Игнатьева

34.

35.

36.

37.

38. Майя Якунина

39.

40.

41.

42.

43.

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.