Лыжи. Кубок России. Грухвина, Шалабода, Жамбалова, Кирпиченко, Горбунова выступят в классической «разделке» на 10 км

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3 февраля в Красногорске стартует седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины пробегут классическую «разделку» на 10 км. 

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Женщины

10 км, классический стиль

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Спортивный». 

Старт-лист 

30. Ольга Сергеева

31. Алина Шестакова

32. Ольга Вокуева

33. Анастасия Игнатьева

34. Анастасия Доценко 

35. Яна Кирпиченко

36. Елизавета Шалабода

37. Мария Гущина

38. Майя Якунина

39. Алия Иксанова

40. Анна Грухвина

41. Алиса Жамбалова

42. Лидия Горбунова

43. Екатерина Смирнова 

Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

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