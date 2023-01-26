Вероника Степанова пропустит этап Кубка России в Красногорске

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Наталья Непряева Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова пропустит этап Кубка России в Красногорске, который пройдет с 3 по 5 февраля. 

«На этап Кубка России в Красногорск я не поеду. Выбор непростой: если ехать и участвовать, то это может серьезно приблизить меня к победе в общем зачете кубка – тренер Натальи (Непряевой, которая лидирует в общем зачете – Sports.ru) объявил, что Красногорск их группа пропускает.

Но такая поездка практически точно не позволит мне выйти на пик формы на «Чемпионских высотах», что пройдут в Малиновке в середине/конце февраля. Для меня и, наверное, большинства из соперниц это главные соревнования сезона. Поэтому – Красногорск мимо. Извините, дорогие болельщики, в этот раз не встретимся!» – написала Степанова в телеграм-канале.

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5 комментариев

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SkierNSK
Ответ PopChita
Главные соревнования сезона раньше: Кубок Мира, ЧМ, ЧЕ, ОИ Главные соревнования сезона сейчас: "Чемпионские высоты" в Малиновке
ЧЕ в лыжных гонках? 😅
Сразу понятен уровень тех, кто это плюсует.
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petr
ТО
+1
0
+1
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Leo Bonart
Ответ PopChita
Главные соревнования сезона раньше: Кубок Мира, ЧМ, ЧЕ, ОИ Главные соревнования сезона сейчас: "Чемпионские высоты" в Малиновке
Все верно, Кубка мира и прочих теперь больше нет, есть местечковые выставки огрызков чмыревого сообщества
+2
-3
-1
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PopChita
Главные соревнования сезона раньше: Кубок Мира, ЧМ, ЧЕ, ОИ
Главные соревнования сезона сейчас: "Чемпионские высоты" в Малиновке
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Какая важная новость, Степашка пропустит этап.
+1
-4
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