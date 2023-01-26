Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова пропустит этап Кубка России в Красногорске, который пройдет с 3 по 5 февраля.

«На этап Кубка России в Красногорск я не поеду. Выбор непростой: если ехать и участвовать, то это может серьезно приблизить меня к победе в общем зачете кубка – тренер Натальи (Непряевой, которая лидирует в общем зачете – Sports.ru) объявил, что Красногорск их группа пропускает.

Но такая поездка практически точно не позволит мне выйти на пик формы на «Чемпионских высотах», что пройдут в Малиновке в середине/конце февраля. Для меня и, наверное, большинства из соперниц это главные соревнования сезона. Поэтому – Красногорск мимо. Извините, дорогие болельщики, в этот раз не встретимся!» – написала Степанова в телеграм-канале.