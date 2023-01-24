Егор Сорин: «Прокофьева, Фалеева и Пантрина пропустят этап Кубка России в Красногорске. По Степановой еще не приняли решение»

Тренер сборной России по лыжным гонкам сообщил, что , и пропустят седьмой этап Кубка России в Красногорске.

Решение по участию пока не принято.

«Точно побегут Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Глеб Ретивых, Елизавета Шалабода, Екатерина Смирнова. По Степановой ещё не приняли решение.

Прокофьева, Фалеева и Пантрина точно пропустят», – сказал Сорин.

Этап в Красногорске пройдет с 3 по 5 февраля.