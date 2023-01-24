Егор Сорин: «Прокофьева, Фалеева и Пантрина пропустят этап Кубка России в Красногорске. По Степановой еще не приняли решение»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что Анастасия Прокофьева, Анастасия Фалеева и Елизавета Пантрина пропустят седьмой этап Кубка России в Красногорске.
Решение по участию Вероники Степановой пока не принято.
«Точно побегут Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Глеб Ретивых, Елизавета Шалабода, Екатерина Смирнова. По Степановой ещё не приняли решение.
Прокофьева, Фалеева и Пантрина точно пропустят», – сказал Сорин.
Этап в Красногорске пройдет с 3 по 5 февраля.
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