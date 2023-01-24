Егор Сорин: «Прокофьева, Фалеева и Пантрина пропустят этап Кубка России в Красногорске. По Степановой еще не приняли решение»

Теги лыжные гонки Егор Сорин Глеб Ретивых Кубок России Екатерина Смирнова Сергей Ардашев Денис Филимонов Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что Анастасия Прокофьева, Анастасия Фалеева и Елизавета Пантрина пропустят седьмой этап Кубка России в Красногорске.

Решение по участию Вероники Степановой пока не принято.

«Точно побегут Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Глеб Ретивых, Елизавета Шалабода, Екатерина Смирнова. По Степановой ещё не приняли решение.

Прокофьева, Фалеева и Пантрина точно пропустят», – сказал Сорин.

Этап в Красногорске пройдет с 3 по 5 февраля. 

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2 комментария

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закрыт по беспределу
Если Вероника всë же заявится, то вопрос о победителе в обеих гонках с большой долей вероятности будет снят.
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SkierNSK
У Степановой отличный шанс выиграть КР, если побежит на этом этапе даже в тренировочном режиме, так как Непряевапропускает, а отрыв минимальный. Но интереснее было бы если Степанова пропустит этот этап и сосредоточится на подготовке к основным стартам, чтобы там Непряевой не было совсем скучно. Да и борьба в КР на последнем этапе будет интереснее.
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