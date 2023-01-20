Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Гульберг, Валнес, Эвен Нортуг, Жув, Шанава, де Фабиани выступят в квалификации конькового спринта
21 января на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо пройдет мужской коньковый спринт.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Ливиньо, Италия
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 12:45, финалов – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист квалификации
1. Симоне Мочеллини (Италия)
2. Франческо де Фабиани (Италия)
3. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)...
5. Эрик Валнес (Норвегия)...
13. Федерико Пеллегрино (Италия)...
15. Рено Же (Франция)...
17. Люка Шанава (Франция)...
19. Ришар Жув (Франция)...
21. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...
23. Эвен Нортуг (Норвегия)...
25. Пол Гульберг (Норвегия)...
27. Эдвин Ангер (Швеция)...
29. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)...
45. Маркус Грате (Швеция)
Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ливиньо
Загоняют себя.
Халявные деньги.