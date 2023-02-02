«Вечеринку сборной одной альпийской страны до сих пор забыть не могу, гудел весь этаж часов до трех утра». Степанова о случае на юниорском чемпионате мира

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (до 23 лет) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала об атмосфере на чемпионатах мира среди юниоров и молодежи.

«Все команды живут в одном, максимум двух-трех отелях, по усмотрению организаторов. Если еще проще сказать, то организаторы приходят в какую-нибудь сеть отелей побольше и говорят: «Будете спонсорами? Все равно у вас народу в конце января нет, а так – доброе дело сделаете!» Это значит, что все участники живут относительно в равных условиях.

Когда живешь в одном месте, встречаешься на завтраке, обеде и ужине, завязываются знакомства с ребятами и девушками из других команд. Большинство моих друзей в лыжном мире – именно с юниорских чемпионатов. И не надо думать, что вместо гонок молодежь увлечена спиртным и свободной любовью – все уже к 18 годам более-менее становятся профессионалами и приезжают показывать себя, делать карьеру. 

Вот после соревнований – другая история. Вечеринку сборной одной альпийской страны до сих пор забыть не могу, гудел весь этаж часов до трех утра. Интернационал сложился полный. Не могу только понять, откуда они столько шампанского взяли? Спиртное в Скандинавии дорогое! Я скучная, вечеринки не люблю и не пошла – но поспать все равно не удалось.

У взрослых команд все не так, лыжники живут по разным гостиницам и варятся в своем супе. Может быть, в 30 лет знакомиться сложнее, не знаю – в общем, ощущения тусовки на взрослых соревнованиях нет: приехал – пробежал – уехал», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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6 комментариев

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petr
Во блин =и даже после бухла на нее не кто не полез-вот она и пошла спать -одна!!!
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papadok
Господи, здоровые люди вокруг двадцати - двадцати пяти. По себе помню, день работаешь, ночь не спишь, день работаешь. В промежутках - алкоголь и личная жизнь. Понятно, спортсменам надо результат давать, тут уже нюансы.
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papadok
Вот поэтому, все, что натусовала к 22 годам - старый пердь с РТ.
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brig_Mercury
Про спонсорство отелей соревнований... да-да, конечно. Отели прямо бесплатно размещают толпу спортсменов... Питают их, номера убирают, все бесплатно, вернее за счёт отелей. Совсем кукуха улетела у мадам.
+2
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expertmer2020
Альпы, скандинавское шампанское - а я пошла спать.

Ржу.
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expertmer2020
Шампанское текло рекой - но в рот не попало.
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