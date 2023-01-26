Вероника Степанова: «Один британский лидер тоже пытался сдерживать русских. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Политика Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о возможном допуске россиян к международным стартам.

«Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе. Либо никак.

Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще, как говорил один британский политический лидер (цитату приписывают Уинстону Черчиллю – Sports.ru).

Он тоже, кстати, пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей», – сказала Степанова.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ заляпут
Степанова, думать не твое
Степанова классная. И весьма неглупа.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заляпут
Степанова, думать не твое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ bengalsckyzh
Весной предстоят великие танковые сражения на полях Украины. Мир занят этим.
Угу. Именно весной, ибо Абрамс не работает зимой)
А вообще - будут гореть.
Это большая глупость со с стороны Запада дать эту смешную партию танков. Сожжжжом🤣
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Afinogenov
Ответ Красный чай
Если она про Черчилля то как тут не вспомнить фразу которую ему приписывают "Современные фашисты будут называть себя антифашистами"
Ты это про БЛМ и ЛГБТ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ronis
Не столько русских не хотят пускать, сколь таких сот степановых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bengalsckyzh
Весной предстоят великие танковые сражения на полях Украины. Мир занят этим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильнур Хасанов
Ей визу в европу не дают ? Все рыдает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шайкин
Ответ Lionel Van Damme
а что тут объяснять? кто с флагами ходил или кто бомбит города под лозунгом антифашизма?)
Ты про нато?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шайкин
Ответ Valentin Efimenko
Очевидно, что явные признаки олигофрении у нее на лицо
С признаками этой хвори все уже в Грузии и Казахстане. Кто посуду моет, кто Родину хает. А она прославляет Русских спортсменов и словом и делом.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
Ответ Verhovn
Отличные девушки спортсменки о которых может мечтать любой мужчина.
Давно тли Дмитрий Анатольевич девушкой стал? И уж тем более спортсменкой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Лысенко
Ответ Verhovn
Мне кажется, что с его стороны сарказм) Но я с вами согласен. Либеральная политика многих достала.
Нет, такие люди как он реально верят в то, что говорят. В этом то и проблема. Им зарубежные СМИ сказали, что в РФ все фашисты и бла бла бла, а тут ещё и цитатка, что фашистами в будущем будут антифашисты, так всё это 10000% правда и только правда. Вспоминать и анализировать, как страны этих независимых СМИ с 2000 года по 2019 убили миллионы простых людей на востоке и т.д., они не хотят.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Я лыжница - и это вся польза от меня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Руслан Лысенко
ЕС вместе с США бомбили чуть ли не весь восток + Сербию под разными предлогами, защита от терроризма (привет пробирка Колин Пауэлл Ирак) и т.д. Получается в мире все фашисты? Чёрт! Ты открыл мне глаза (сарказм).
Мне кажется, что с его стороны сарказм)
Но я с вами согласен. Либеральная политика многих достала.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Лысенко
Ответ Lionel Van Damme
а что тут объяснять? кто с флагами ходил или кто бомбит города под лозунгом антифашизма?)
ЕС вместе с США бомбили чуть ли не весь восток + Сербию под разными предлогами, защита от терроризма (привет пробирка Колин Пауэлл Ирак) и т.д. Получается в мире все фашисты? Чёрт! Ты открыл мне глаза (сарказм).
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Edward XVII
фашисты это правые консерваторы. либералы левые прогрессивисты. все очень просто. фашисты всегда антилиберасты. либерасты всегда антифашисты. два разных спектра, одни слева и за прогресс другие справа и за традиции. против мигрантов всегда были фашисты. за миграцию и права человека всегда либералы. это очень очень просто. фашсиыт сотни лет уже против мигрантов, протви иностранцев и против всего иноземного, это одна из основ консерватизма, традициолнализма, империализма, национализма, патриотизма и прочих основ правого фашизма.
Сам-то понял что высрал, других эпитетов не нахожу... Ну бред же.)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Соболев
Степпшка закопала себя уже давно..просторы Сибири будет "накатывать"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Лысенко
Ответ Edward XVII
фашисты это правые консерваторы. либералы левые прогрессивисты. все очень просто. фашисты всегда антилиберасты. либерасты всегда антифашисты. два разных спектра, одни слева и за прогресс другие справа и за традиции. против мигрантов всегда были фашисты. за миграцию и права человека всегда либералы. это очень очень просто. фашсиыт сотни лет уже против мигрантов, протви иностранцев и против всего иноземного, это одна из основ консерватизма, традициолнализма, империализма, национализма, патриотизма и прочих основ правого фашизма.
Россия 2 или 3 по количеству мигрантов. Это как так? Методичка странная.

1 - Сша
2/3 Россия, Германия
и т.д.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Can
Ответ Digger86
Спичрайтер разошёлся что-то. Спроси Степанову кто такой Черчилль - скажет, что не интересуется футболом
так логично, потому что он теннисист!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Ответ Куприн
Блин, я уверен, что ей и Медведеву один и тот же человек пишет. Сходство поразительное.
Отличные девушки спортсменки о которых может мечтать любой мужчина.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Otto Kretschmer
Ответ Харламов Никита
Вот я поражаюсь конечно, что в ситуации со Степановой, что с Ккчерой, что с Карякиным - верить, а главное распространять ТЕОРИИ ЗАГОВОРА это же такой 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ И почему, наверное с XIX века (времён Николая I) у россиян ПОСТОЯННО кто-то ИЗ ВСЕ виноват в их бедах, но почему-то НЕ САМИ россияне (как не называй страну) ?! 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Это всё лирика, никаких теорий заговора, " Рано или поздно, русские придут за своими деньгами" ( Отто Фон Бисмарк)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миддендорффинная жадина
Ничего себе сколько вдруг любителей лыжных гонок объявилось, и ники у всех такие забавные. Вот вас пучит то😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Edward XVII
Ответ Руслан Лысенко
Так про либеральную Европу можно сказать, когда был кризис с мигрантами, либеральное общество принимало их с флагами антифа, так как были митинги правых, чтоб прекратили принимать. Так кто фашисты в данном случае антифа, которые принимали беженцев или правые, которые не хотели этого? Можешь объяснить? Сейчас обидчивые дурачки даже за вопрос будут минусить))) От тупорылой ваты ничем не отличаетесь, только смотрите разные каналы по ТВ, но фекалии принимаете, что вы, что вата.
фашисты это правые консерваторы. либералы левые прогрессивисты. все очень просто. фашисты всегда антилиберасты. либерасты всегда антифашисты. два разных спектра, одни слева и за прогресс другие справа и за традиции. против мигрантов всегда были фашисты. за миграцию и права человека всегда либералы. это очень очень просто. фашсиыт сотни лет уже против мигрантов, протви иностранцев и против всего иноземного, это одна из основ консерватизма, традициолнализма, империализма, национализма, патриотизма и прочих основ правого фашизма.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Van Damme
Ответ Руслан Лысенко
Так про либеральную Европу можно сказать, когда был кризис с мигрантами, либеральное общество принимало их с флагами антифа, так как были митинги правых, чтоб прекратили принимать. Так кто фашисты в данном случае антифа, которые принимали беженцев или правые, которые не хотели этого? Можешь объяснить? Сейчас обидчивые дурачки даже за вопрос будут минусить))) От тупорылой ваты ничем не отличаетесь, только смотрите разные каналы по ТВ, но фекалии принимаете, что вы, что вата.
а что тут объяснять? кто с флагами ходил или кто бомбит города под лозунгом антифашизма?)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рагнар Лодброк
Война это мир .1984
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куприн
Блин, я уверен, что ей и Медведеву один и тот же человек пишет. Сходство поразительное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий