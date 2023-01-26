Вероника Степанова: «Один британский лидер тоже пытался сдерживать русских. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о возможном допуске россиян к международным стартам.

«Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе. Либо никак.

Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще, как говорил один британский политический лидер (цитату приписывают Уинстону Черчиллю – Sports.ru).

Он тоже, кстати, пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей», – сказала Степанова.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США