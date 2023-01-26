Вероника Степанова: «Один британский лидер тоже пытался сдерживать русских. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом»
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о возможном допуске россиян к международным стартам.
«Уверена, что мы вернемся на международные соревнования, причем все вместе. Либо никак.
Я оптимист и не вижу особой пользы быть чем-то еще, как говорил один британский политический лидер (цитату приписывают Уинстону Черчиллю – Sports.ru).
Он тоже, кстати, пытался сдерживать русских и не пускать. Только он, в отличие от нынешних западных политиков, был реалистом и знал предел своих возможностей», – сказала Степанова.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США
А вообще - будут гореть.
Это большая глупость со с стороны Запада дать эту смешную партию танков. Сожжжжом🤣
Но я с вами согласен. Либеральная политика многих достала.
1 - Сша
2/3 Россия, Германия
и т.д.