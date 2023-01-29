«Может, появится шанс увидеть себя в трансляции федерального канала». Степанова заявила, что хотела бы пробежать спринт в биатлоне

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова заявила, что хотела бы пробежать биатлонный спринт.

Степанова опубликовала видео того, как бежит на лыжах с винтовкой.

«Биатлонисты хотят бежать на чемпионате России-2023 по лыжным гонкам? Отлично, я за все, что поднимает интерес к соревнованиям!

Ну, а я бы хотела попробовать пробежать спринтерскую гонку «на территории биатлонистов» когда-нибудь. Может быть, тогда появится шанс увидеть себя в трансляции федерального канала 😉» – написала лыжница.

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16 комментариев

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re#mn
горочки она преодолевает на загляденье, по сравнению с биатлонистами, включая мужчин, да и вся техника идеальная, дать ей пулемет и будет первая
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papadok
Даже если голой и без палок, не факт, что кому-то оно надо будет. История знает примеры участия биатлонистов в лыжных забегах (УЭБ, Геснер, Ларс Бергер, наверное, самые успешные, с Ларсом вопрос спорный, заранее согласен :) обратных примеров история не знает. Вероника, продолжайте идти лесом, и фортуна Вас там дождется. Будем только рады.
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Додик Аксель
Напросись на Матч ТВ на "Биатлон с Губерниевым" и увидишь себя на федеральном канале. И не надо будет бегать и стрелять.
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закрыт по беспределу
Неплохой троллинг
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Макар Телятгонялов
Ну а что, вон биатлонисты хотят выступить на чемпионате России по лыжным гонкам, почему бы Степановой не попробовать себя в биатлоне.Правда есть один нюанс- биатлонисты с винтовкой бегают, и по мишеням стреляют. Так что Веронике нужно уже сейчас брать уроки по стрельбе, уже сейчас.
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Элси Ринген
Ответ AlexeI
Камешек в огород Валерьевны...
После того, как Валерьевна продала воздух Телеспорту и мы все без трансляций в итоге остались - она, конечно, гениальный менеджер.
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Элси Ринген
На уровне идеи это интересно. На уровне практики трудноосуществимо. Это биатлонистам на лыжные соревнования заявиться без проблем.
А наоборот просто так не получится. Там слишком много проблем с допусками к оружию и прочей мутотой будет. Никто из-за одного старта всем этим заниматься не будет.
Только если из пневматики, как на пенсионерских стартах.
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encaro_one
Лыжный чемпионат страны федеральные каналы тоже не покажут? Хотя бы Рен-ТВ ночью мог бы.
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Daniyar8
Ответ ReneHoseman
Расстреляет все мишени из пургамета, по скорости конечно всех сделает
По скорости должна, но если у нее будет много штрафных кругов, тяжело придется
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ReneHoseman
Ответ Olga.t
А стрелять за неё кто будет?
Расстреляет все мишени из пургамета, по скорости конечно всех сделает
+2
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AlexeI
Камешек в огород Валерьевны...
+1
-3
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Погладь быка
Ответ Olga.t
А стрелять за неё кто будет?
Сл ив ко сидящая у нее на спине?
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Верю-не верю
Ответ Daniyar8
Интересная идея, почему бы и нет
Интересно, Царица ответит на шпильку?)
+3
-3
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Погладь быка
Комментарий скрыт
+3
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Olga.t
А стрелять за неё кто будет?
+8
-2
+6
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Daniyar8
Интересная идея, почему бы и нет
+4
-3
+1
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