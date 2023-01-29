«Может, появится шанс увидеть себя в трансляции федерального канала». Степанова заявила, что хотела бы пробежать спринт в биатлоне
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова заявила, что хотела бы пробежать биатлонный спринт.
Степанова опубликовала видео того, как бежит на лыжах с винтовкой.
«Биатлонисты хотят бежать на чемпионате России-2023 по лыжным гонкам? Отлично, я за все, что поднимает интерес к соревнованиям!
Ну, а я бы хотела попробовать пробежать спринтерскую гонку «на территории биатлонистов» когда-нибудь. Может быть, тогда появится шанс увидеть себя в трансляции федерального канала 😉» – написала лыжница.
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
А наоборот просто так не получится. Там слишком много проблем с допусками к оружию и прочей мутотой будет. Никто из-за одного старта всем этим заниматься не будет.
Только если из пневматики, как на пенсионерских стартах.