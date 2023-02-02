«Триколор» покажет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

Теги телевидение лыжные гонки Александр Легков Кубок России Лыжи

Телеканал «Спортивный», принадлежащий компании «Триколор», будет транслировать седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

Комментировать гонки будут Александр Легков и Всеволод Соловьев.

«Трансляция пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам вызвала огромный интерес у нашей аудитории. Рейтинг трансляций оказался рекордным для телеканала «Спортивный», поэтому мы решили продолжить сотрудничество с Федерацией лыжных гонок России.

Уверены, что предстоящие соревнования по накалу борьбы за медали не уступят предыдущему этапу в Красногорске», — сказал генеральный продюсер «Триколора» Михаил Анисимов. 

Соревнования пройдут 3 и 5 февраля.

Расписание седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

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