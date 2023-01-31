Расписание седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

С 3 по 5 февраля в Красногорске пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок России по лыжным гонкам-2022/23

7-й этап

Красногорск

Расписание гонок

3 февраля, пятница

Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

11:00

Мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль

13:00

5 февраля, воскресенье

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

11:00 – квалификация, 13:00 – финалы

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартовал в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени