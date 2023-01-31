Расписание седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске
С 3 по 5 февраля в Красногорске пройдет седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Кубок России по лыжным гонкам-2022/23
7-й этап
Красногорск
Расписание гонок
3 февраля, пятница
Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
11:00
Мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль
13:00
5 февраля, воскресенье
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
11:00 – квалификация, 13:00 – финалы
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартовал в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени
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