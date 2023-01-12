Елена Вяльбе: «Не слежу за Кубком мира и не понимаю, почему его у нас показывают. Мне реально не интересно смотреть»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему не следит за Кубком мира.

– [Маркус] Крамер говорил, что в Европе следят за Кубком России. Вам приятно это слышать?

– Думаю, кроме итальянцев и самого Маркуса, таких людей немного. Конечно, у меня есть знакомые норвежцы, которые пишут мне, интересуются, что у нас происходит.

– При этом вы Кубок мира не смотрите. Почему?

– Не слежу. И честно скажу, не понимаю, почему его у нас показывают. Мне реально не интересно смотреть. Одно дело, если бы мы случайно один-два этапа пропустили. Но здесь я понимаю, что нас весь год не будет. Что мне там смотреть?

– Лыжники говорят, что им интересно сравнить свои результаты с иностранцами…

– Ради бога. Пусть сравнивают. Правильно делают. Я периодически что-то обсуждаю с какими-то тренерами тоже. И для меня очень странно, что ни с того ни с сего какие-то спортсмены на этапах Кубка мира резко хорошо побежали, – сказала Вяльбе.

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