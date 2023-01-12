Елена Вяльбе: «Не слежу за Кубком мира и не понимаю, почему его у нас показывают. Мне реально не интересно смотреть»

Теги телевидение Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Маркус Крамер Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему не следит за Кубком мира.

– [Маркус] Крамер говорил, что в Европе следят за Кубком России. Вам приятно это слышать?

– Думаю, кроме итальянцев и самого Маркуса, таких людей немного. Конечно, у меня есть знакомые норвежцы, которые пишут мне, интересуются, что у нас происходит.

– При этом вы Кубок мира не смотрите. Почему?

– Не слежу. И честно скажу, не понимаю, почему его у нас показывают. Мне реально не интересно смотреть. Одно дело, если бы мы случайно один-два этапа пропустили. Но здесь я понимаю, что нас весь год не будет. Что мне там смотреть?

– Лыжники говорят, что им интересно сравнить свои результаты с иностранцами…

– Ради бога. Пусть сравнивают. Правильно делают. Я периодически что-то обсуждаю с какими-то тренерами тоже. И для меня очень странно, что ни с того ни с сего какие-то спортсмены на этапах Кубка мира резко хорошо побежали, – сказала Вяльбе.

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6 комментариев

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selso99
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Ответ senderoluminoso
Врет ,100 процентов,смотрит и еще как,это ее профессиональная обязанность
У нее другая профессия.
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senderoluminoso
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Врет ,100 процентов,смотрит и еще как,это ее профессиональная обязанность
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Vatokatya
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А зачем у нас на спортивных каналах показывают матчи НБА, НХЛ? Зачем показывали ЧМ по футболу? Там ведь тоже российских команд нет!
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Огюст
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Елена извини ,ты сама себе противоречишь , то сказала ,что не смотришь ,то обсуждаешь с тренерами ,что происходит на этапах КМ и удивляешься тому ,что некоторые спортсмены удивляют своими результатами тебя ! На ЧМ по футболу наших то же не было футболистов , но его показывали и очень много людей с удовольствием смотрело и болело за других игроков и команды !
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GtSwan
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Неужели трудно понять, что в такой большой стране многим может быть интересен КМ и без участия наших лыжников???
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Thunder 63
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Потому что не всем досталась еще одна хромосома на старости лет, как тебе
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