Дмитрий Губерниев: «Не смотрел Кубок России по лыжам, потому что черт знает где показывают. Вся страна сегодня смотрела биатлон, лыжи мало кто обсуждает»

Теги телевидение лыжные гонки Дмитрий Губерниев Кубок России Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что не смотрит пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.

Сегодня на этапе Кубка России в Красногорске прошли классические спринтерские гонки. Победили Александр Терентьев и Наталья Непряева.

Соревнования транслирует телеканал «Спортивный» спутникового оператора «Триколор».

 «Это мало кто обсуждает, потому что вся страна смотрела сегодня биатлон. Я не смотрел лыжи, потому что их черт знает где показывают.

Страна ничего не видела, поэтому я понятия не имею. Страна сегодня смотрит и обсуждает биатлон, он прекрасен», – сказал Губерниев.

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

26 комментариев

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Gondeira
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Ответ ivan 07
Мало ,кто смотрел и биатлон.
а как же сливка? предатель!!
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Gondeira
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Ответ Mobo
Да, Димочка, вызывает, вызывает бОльший интерес у россиян выступления Динары и хайп Гу. на противостоянии с беларусами. Намного бОльший интерес чем соревнования рос. лыжников между собой на первенстве водокачки.
Там в спринте в лыжных гонках белоруска знатный футбол устроила. Водокатчица)))
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Booligan
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Ответ Регион-36
95% населения страны, слова такого - биатлон не знают. А если провести опрос, боюсь много нового услышим, что это такое )
а если ещё на соревнованиях по литрболу - национальному виду спорта номер 1...
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HUMST
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Конечно биатлон, купил у них подписку Матч Арены только из-за Кубка мира по лыжным гонкам, так они все равно там свой биатлон показывают. Все ради рейтингов
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Альпака
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На самом деле удалось посмотреть только полуфиналы, а финалы я так и не поняла, где показывают, в 13:30 ничего на сайте Спортивного не показывали 🙄🤔
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Регион-36
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95% населения страны, слова такого - биатлон не знают. А если провести опрос, боюсь много нового услышим, что это такое )
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Андрей Дудукин
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Губер, как всегда, " Вся страна смотрела биатлон". Вот с чего вдруг? "Вся страна" - это максимум 5% телеаудитории, да и то с учётом, что решили смотреть эти соревнования. Я сам из Рязани. Но меня не привлёк этот этап ни к телеку, ни непосредственно на стрельбище.
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2533ПВ
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Думаю что лыжи смотрело больше болельщиков,чем биатлон.Там комментов на ветках намного больше.А какая заруба была в финале.Я например,смотрел и биатлон,и лыжи.А Гу самолюбец.
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Mobo
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Да, Димочка, вызывает, вызывает бОльший интерес у россиян выступления Динары и хайп Гу. на противостоянии с беларусами. Намного бОльший интерес чем соревнования рос. лыжников между собой на первенстве водокачки.
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-6
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evgeniy
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Чего, Димон жаба душит?! Отличная картинка на ЛГ, адекватные комментаторы, лихо закрученный сюжет! Желчью не захлебнись.
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ivan 07
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Лыжи в спортивном смотрел. Просмотром доволен. Гонки прошли восхитительно.
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ivan 07
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Мало ,кто смотрел и биатлон.
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Сергей Котов
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Кто и, главное, почему постоянно интересуется мнением Губерниева про лыжи? Любовница, компаньон? В стране больше нет других клоунов?..простите, шоуменов
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Dinamik1
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Я знаю многих которые смотрят биатлон без звука про лыжи я токого не слышал.
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masliding333
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Вся страна смотрела биатлон, ой я не могу))) Какая страна Зимбабве?)))
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papadok
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Пастернака не читал, но осуждаю :)
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Анаис_Анаис
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Неужели кто-то ещё смотрит биатлон... Бросила ещё лет пять назад, хотя ещё Магдалену Форсберг помню
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Огюст
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Губерниев , если бы тебя убрали из биатлонной будки , то ты бы и биатлон не смотрел , а только и писал тем ,что он не интересен и как там всё мрачно , так как ты ехидный очень !
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кот с дивана
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Может, интернет подключит, наконец?
Матч смотреть невозможно благодаря таким комментаторам.
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F242
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Отлично сегодня лыжи показывали и в отличие от онлайна на матчтв (зависает по сто раз) триколоровский не завис ни разу, просто включил сайт и смотрел от начала до конца! И показывали именно лыжи, а не рекламу кубка имени казино.
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Водопад
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Мужские полуфиналы и финал были просто огонь...
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selso99
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Не смотрел, но по конфликту Устюгова и Большуновп выскажется 200 процентов.
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Iuasamotu
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Тоже попытался смотреть российские лыжи в стиле "аля Вяльбе", но их показывают на любительской киноплёнке, снятой вручную. Так делали ещё братья Люмьер. Жуткое зрелище. Полностью поддерживаю Димку.
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Tatyana@griga
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papadok
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А зря не смотрел, у мужчин финал был интересный.
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