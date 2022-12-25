Дмитрий Губерниев: «Не смотрел Кубок России по лыжам, потому что черт знает где показывают. Вся страна сегодня смотрела биатлон, лыжи мало кто обсуждает»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что не смотрит пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.
Сегодня на этапе Кубка России в Красногорске прошли классические спринтерские гонки. Победили Александр Терентьев и Наталья Непряева.
Соревнования транслирует телеканал «Спортивный» спутникового оператора «Триколор».
«Это мало кто обсуждает, потому что вся страна смотрела сегодня биатлон. Я не смотрел лыжи, потому что их черт знает где показывают.
Страна ничего не видела, поэтому я понятия не имею. Страна сегодня смотрит и обсуждает биатлон, он прекрасен», – сказал Губерниев.
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Расписание соревнований пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске
Матч смотреть невозможно благодаря таким комментаторам.