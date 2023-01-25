Матыцин о заявлении МОК: «Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«МОК в своем решении говорит о возможности допуска спортсменов, стараясь показать гибкость своей позиции.

Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости.

Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО», – сказал Матыцин. 

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия

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78 комментариев

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Franco
Они повторяют эту мантру в полном недоумении, почему не работает. Ведь на россиянах работает. По телевизору сказали, значит так и есть. А тут повторяют, повторяют, а никто не верит. У ребят когнитивный диссонанс
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sob4kin.s@yandex.ru
Весьма грамотный ход со стороны МОК. Придется теперь российским спортсменам самим отказываться от участия - или предавать свою страну. Даже интересно, что они выберут.
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maripous
Ответ Тимур Муратов
+15 рублей тебе, а "белая тряпка" - это символ чистоты и справедливости, но тебе не понять
Какие 15 рублей? Ты про что? А белая тряпка, в данном случае, символ предательства. Которого не должно было быть и раньше. Но, если в мирное время это пропихнули , то сейчас это просто недопустимо.
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Антон
Ответ Nuraly Amirov
Ого, уже в высказываниях есть СВО, методички переделали или Матыцин не доучил?
Да они, похоже, сами этого не хотят. Как только подвижки намечаются - снова взвинчивают.
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Тимур Муратов
Ответ maripous
Политика уже давно вмешалась в спорт со всех сторон. И мы нашим врагам помогли , в своё время, согласившись на их требования выступать под белой тряпкой. Сейчас времена изменились. И никаких нейтральных статусов для нашей сборной быть не должно. Либо под российскими символами, либо никак. Те, кто согласится с такими требования МОК и других международных организаций- те предатели. Пусть убираются в другие страны и там выступают как хотят и за кого хотят. Но это не наши спортсмены.
+15 рублей тебе, а "белая тряпка" - это символ чистоты и справедливости, но тебе не понять
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заляпут
Ответ Алина Бель
конечно, потому что понятна ваша задача оперативная здесь( и да - и русский язык подтяните, а то - фу для патриота - так неграмотно(((
И да, я патриот и патриот России, а не Путина
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заляпут
Ответ Алина Бель
конечно, потому что понятна ваша задача оперативная здесь( и да - и русский язык подтяните, а то - фу для патриота - так неграмотно(((
При чем здесь патриот ? Зайди в украинские телеграмм каналы, много узнаешь, по мнению соседнего народа русских вообще не существуют и русской культуры тоже
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maripous
Политика уже давно вмешалась в спорт со всех сторон. И мы нашим врагам помогли , в своё время, согласившись на их требования выступать под белой тряпкой.
Сейчас времена изменились. И никаких нейтральных статусов для нашей сборной быть не должно. Либо под российскими символами, либо никак.
Те, кто согласится с такими требования МОК и других международных организаций- те предатели. Пусть убираются в другие страны и там выступают как хотят и за кого хотят. Но это не наши спортсмены.
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Рустем Галеев
пускай допускают всех или никого
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Frank Underwood
Какие тут могут быть спекуляции? Акции этой компании из трех букв уже давно перешли в категорию "мусорные" и не торгуются на цивилизованных площадках.
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Капитан.
Ответ VictorVallecano
Чел ссылается на Олимпийскую хартию, которую сам (его страна) и нарушил, лол.
Улол отсюда
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Евгений Румкин
Ответ Ковид 07.10.52
Если спортсмены поддерживают "террор", то это ответ "террористам".
Спортсмены поддерживают свою страну которая борется с неофашизмом
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Алина Бель
Ответ заляпут
Это играет хоть какую то роль и хоть как то относиться к теме МОК ?
конечно, потому что понятна ваша задача оперативная здесь( и да - и русский язык подтяните, а то - фу для патриота - так неграмотно(((
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Don_Krebs
А потом они будут ныть, что их куда-то не пускают. Все время делали вид жертвы, а теперь оказывается "вы нас не только восстановите, но еще и признайте, что наша война - это нормально". Плевать им на спорт, на спортсменов, на олимпиаду, на всякие членства в спортивных организациях, их только самоутверждение волнует.
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isotope_
Министр спорта, почитай что написано написано в положении, о том самом министерстве, коим ты руководишь. Прямо в первом пункте "Минспорт России является ... по выработке и реализации государственной политики....". А теперь еще раз скажи, что спорт в России вне политики.
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заляпут
Ответ Алина Бель
и в промежутке между двумя странами решил на спортсе срочно зарегистрироваться:)))?
Это играет хоть какую то роль и хоть как то относиться к теме МОК ?
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Сергей Орлов
Ответ russ43434
причем тут смелость, он официальное лицо и обязан говорить сво. находятся еще, кто это не понимает. сделаем скидку на не очень умную аудиторию спортсру
Кыш, ботяра.
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Дмитрий Негуберниев
Ответ Tony Lee
Не разжует, а закусит.
Судя по текстам не закусывает
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Pikachu Pikachu
Ответ Sincere
Неправда.
Ну активно не поддержал никто. А тут, насколько можно судить, важно публично не поддерживать
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lezhik
Ответ Anatiana
Только вот финансирует спорт государство. А так - да, любое собачье агентство может тявкать
Так о каком спорте вне политики тогда может идти речь? Чего чинуши об этом тявкают?
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Сергей Южин
Ответ royer
грызуны под науськивание США напали на Цхинвал в первый же день олимпиады. Где же стоны вашей братии об этом?
Грузины вам скажут, что все было наоборот. Так же думают и во всем мире.
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-3
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tancha.20
Ответ ksn 1979
Да, надо танки на них направить срочно. А то, действительно, слишком смелые стали. Только танки в дефиците, похоже.
А танки в дефиците патаму-как всю советскую оснастку с танков, самолётов, вертолётов украли. ВСУ переколотили все что не попадя новогодними хлопушками.
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dimitrii36
пояснение для пользователя "Алина Бель", когда спортсмена лечат за рубежом за счет государства, что - то вы налоговые подсчеты не ведете...
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Vladco
Ответ Victoria Kravchenko
А действующие спортсмены могут ходить на z шабаши)))
Обиделась,что тебя не приглашали?:))
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Алина Бель
Ответ заляпут
Это все понятно, но знаешь, я вот живу на две страны, часто бываю в Београде, у пары хороших знакомых погибли родители в 1999 г. и что то как бы никого не отстранили, а потом были другие товарищи в Ираке, и тоже как то никого не отстранили, ну а дальше, почему то до 24 февраля все общались, приезжали на Сочи 2014 и ЧМ 2018, все были довольны и сыты, они что не знали куда и к кому едут после подлодки Курск и Рязанского сахара ? Это смешно реально. Двойные стандарты.
и в промежутке между двумя странами решил на спортсе срочно зарегистрироваться:)))?
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