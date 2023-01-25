Матыцин о заявлении МОК: «Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«МОК в своем решении говорит о возможности допуска спортсменов, стараясь показать гибкость своей позиции.

Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости.

Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО», – сказал Матыцин.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия