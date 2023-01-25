Матыцин о заявлении МОК: «Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО»
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
«МОК в своем решении говорит о возможности допуска спортсменов, стараясь показать гибкость своей позиции.
Вместе с тем считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости.
Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО», – сказал Матыцин.
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
МОК рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям. Одно из условий – не поддерживать боевые действия
Сейчас времена изменились. И никаких нейтральных статусов для нашей сборной быть не должно. Либо под российскими символами, либо никак.
Те, кто согласится с такими требования МОК и других международных организаций- те предатели. Пусть убираются в другие страны и там выступают как хотят и за кого хотят. Но это не наши спортсмены.