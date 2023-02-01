Якобсен о критике в Норвегии после слов об отстранении россиян: «Ожидала услышать больше дерьма в свой адрес»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен ответила на критику после слов об отстранении россиян и белорусов от соревнований.

Ранее норвежка назвала дискриминацией недопуск спортсменов только на основании паспорта. При этом она подчеркнула, что лишь предложила дискуссию на эту тему.

Слова Якобсен стали предметом обсуждения на заседании норвежского комитета спортсменов, которое прошло накануне. Были приглашены около 400 спортсменов, из которых участие приняли 30.

– Я ожидала услышать больше дерьма в свой адрес. Не знаю, можно ли считать, что люди просто проявили вежливость.

– То есть вы не столкнулись с критикой [на заседании]?

– Я считаю, это было гораздо лучше по сравнению с тем, что было в СМИ за последнюю неделю.

– Кто-нибудь просил вас уйти [с должности]?

– Нет, но я сказала, что если кто-то хочет этого, то он может сделать это в соответствующей форме, – ответила Якобсен.

Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен: «Отстранять кого-то только на основании паспорта – это дискриминация и нарушение прав человека»