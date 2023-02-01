Якобсен о критике в Норвегии после слов об отстранении россиян: «Ожидала услышать больше дерьма в свой адрес»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Астрид Якобсен сборная Норвегии жен Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен ответила на критику после слов об отстранении россиян и белорусов от соревнований.

Ранее норвежка назвала дискриминацией недопуск спортсменов только на основании паспорта. При этом она подчеркнула, что лишь предложила дискуссию на эту тему.

Слова Якобсен стали предметом обсуждения на заседании норвежского комитета спортсменов, которое прошло накануне. Были приглашены около 400 спортсменов, из которых участие приняли 30.

– Я ожидала услышать больше дерьма в свой адрес. Не знаю, можно ли считать, что люди просто проявили вежливость.

– То есть вы не столкнулись с критикой [на заседании]?

– Я считаю, это было гораздо лучше по сравнению с тем, что было в СМИ за последнюю неделю.

– Кто-нибудь просил вас уйти [с должности]?

– Нет, но я сказала, что если кто-то хочет этого, то он может сделать это в соответствующей форме, – ответила Якобсен.

Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен: «Отстранять кого-то только на основании паспорта – это дискриминация и нарушение прав человека»

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23 комментария

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ДМ-1чемпион
То, что олимпийская чемпионка думает, что за её адекватное мнение могут уволить и облить грязью в Норвегии говорит о многом!
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ДМ-1чемпион
Ответ Sergey Yevseev
Что ты хотел этим сказать? Людей пригласили за круглый стол, они высказали свою позицию. Никого не заставили уехать из страны, никого не объявили иноагентом, никого тем более не уволили. Но если критика спортсменов будет продолжаться, уверен, Астрид сама уйдёт с должности. Так поступают в нормальных странах. И никто у нее имущество не захочет забрать, никто не лишит наград. Ее даже не вырежут из повтора олимпийской эстафеты.
А ХА ХА. Вот по поводу имущества и счетов, можно поподробней!? Как там с этим на западе!?
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brace
Ответ Оленям, просьба в личку не писать!
В истории это есть, но вот про гордость и про шведок это он зря конечно)
Семья если шведская - это уже не скучное "красивое" разнообразие.)
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ДМ-1чемпион
Ответ Ф_Крюгер
Не по "национальному" признаку, а по признаку гражданства.
То есть незаконная дискреминации!
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ДМ-1чемпион
Ответ ivanzhu90
"Демократические" режимы, слишком рьяно относятся к другому мнению.
Как говорил товарищ Сталин :-"Я вот думал, что демократия это власть народа. Но вот товарищ Рузвельт мне объяснил, что демократия это власть американского народа!"
P. S.
Прошло почти 80 лет но ничего не изменилось!
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Sergey Yevseev
Ответ ivanzhu90
"Демократические" режимы, слишком рьяно относятся к другому мнению.
Что ты хотел этим сказать? Людей пригласили за круглый стол, они высказали свою позицию. Никого не заставили уехать из страны, никого не объявили иноагентом, никого тем более не уволили. Но если критика спортсменов будет продолжаться, уверен, Астрид сама уйдёт с должности. Так поступают в нормальных странах. И никто у нее имущество не захочет забрать, никто не лишит наград. Ее даже не вырежут из повтора олимпийской эстафеты.
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brace
Ответ Ф_Крюгер
Не по "национальному" признаку, а по признаку гражданства.
Да все поняли
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Ф_Крюгер
Ответ ДМ-1чемпион
Смело и главное это правда! Дискриминация по национальному признаку это реалии "демократического, свободного" запада!
Не по "национальному" признаку, а по признаку гражданства.
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-3
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ДМ-1чемпион
Смело и главное это правда! Дискриминация по национальному признаку это реалии "демократического, свободного" запада!
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ДМ-1чемпион
Ответ igolp igolp
Д=ура)
Самокритично!
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Sevuska
Работаю в одной фирме с Тори Якобсеном из Норвегии . Однажды он мне сказал , что викинги завоёвывали Англию , насиловали их женщин, и что он гордится этим . Он сказал , что самые красивые женщины- шведки . Сам он женат на англичанке и живёт в Англии .
В истории это есть, но вот про гордость и про шведок это он зря конечно)
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Даши Жапов
Ответ ivanzhu90
"Демократические" режимы, слишком рьяно относятся к другому мнению.
Но, тем не менее, у них есть другое мнение. И пока там есть такие как Якобсон, то не нам отпускать шпильки.
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igolp igolp
Д=ура)
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okkervil
Ну значит не так всё плохо.
+2
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софочка
Ответ Veld
COOL STORY BRO
What a story, Mark
+7
-2
+5
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Антон Кривоногов
Да, жить без российских и белорусских деньжат видимо чуть сложнее чем когда наши и белорусы отстегивали взносы за участие в лыжах и биатлоне. При том что платить взносы требуют все равно даже если не участвуем😁
+5
-6
-1
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Konstantin Zagainov
Действительно респект. И среди норвежского лыжного сообщества встречаются разумные люди.
+11
-3
+8
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Konstantin Zagainov
Ответ ivanzhu90
"Демократические" режимы, слишком рьяно относятся к другому мнению.
Демократия - это власть демократических режимов. даже если их методы не являются демократическими )))
+1
-7
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заляпут
Норги нормальные, а вот к прибалтам, поляка и 404 есть огромные вопрос, которые уже решают !
+2
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Veld
Ответ Sevuska
Работаю в одной фирме с Тори Якобсеном из Норвегии . Однажды он мне сказал , что викинги завоёвывали Англию , насиловали их женщин, и что он гордится этим . Он сказал , что самые красивые женщины- шведки . Сам он женат на англичанке и живёт в Англии .
COOL STORY BRO
+6
-1
+5
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Veld
ща ещё тут кучка будет :D
+2
-3
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ivanzhu90
"Демократические" режимы, слишком рьяно относятся к другому мнению.
+34
-6
+28
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Sevuska
Работаю в одной фирме с Тори Якобсеном из Норвегии . Однажды он мне сказал , что викинги завоёвывали Англию , насиловали их женщин, и что он гордится этим . Он сказал , что самые красивые женщины- шведки .
Сам он женат на англичанке и живёт в Англии .
+5
-8
-3
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