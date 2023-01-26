Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен поддержала возвращение россиян на международные турниры
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен выступила за возвращение российских спортсменов на международные турниры.
По информации NRK, Якобсен заявила об этом на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Экс-лыжница выразила мнение, что спортсменов не следует отстранять от соревнований на основании того, какой у них паспорт.
25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.
В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.
От создателей «демократических бомб», видимо:)
Кто будет радоваться конкурентам...
Та ещё сучка!!!
Ну а норвежке респектос конечно