Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен поддержала возвращение россиян на международные турниры

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК сборная Норвегии Астрид Якобсен Политика Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен выступила за возвращение российских спортсменов на международные турниры.

По информации NRK, Якобсен заявила об этом на встрече с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Экс-лыжница выразила мнение, что спортсменов не следует отстранять от соревнований на основании того, какой у них паспорт.

25 января в МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

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20 комментариев

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Lex
Ответ Александр Бородин
Ну сейчас всякие Терюшковы, Степанова и прочая нечисть начнет визжать, что запад приполз к нам на коленях умолять вернуться, ведь без нас они там уже чуть ли не помирают, так им не хватает россиян. Ну а норвежке респектос конечно
ну так им не с кем соревноваться. Ты понимаешь, Саша? ходят слухи что к астматикам уже начали присматриваться и задавать интересные вопросы.
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murzzzzzilka
Ответ Виктор Ш.
Это какая-то насмешка над здравым смыслом)
Во-во:))
От создателей «демократических бомб», видимо:)
+2
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Биатлонная зима
От одной дамы не зависит решение наших , но все же в плюс, когда и такой результат
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Александр Русанов
Ответ ekaterina_)))
Астрид давняя фанатка Большунова, даже когда выбирали между Йоханнесом и Сашей, она топила за Сашу. И как раз когда Астрид заняла должность в верхах у норвежцев, я была рада. Просто потому что она довольно адекватная.
Ну предыдущий помнится вообще в отставку ушел в знак протеста против отстранения. Ему тоже тут респектовали. Но на обстановку это никак не повлияло.
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ekaterina_)))
Ответ Александр Русанов
За что ей респектовать? Обычно половинчатое мнение. Будет негативная реакция - скажет, что имела в виду только при полном отречении спортсменов от России.
Астрид давняя фанатка Большунова, даже когда выбирали между Йоханнесом и Сашей, она топила за Сашу. И как раз когда Астрид заняла должность в верхах у норвежцев, я была рада. Просто потому что она довольно адекватная.
+5
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+5
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Vicing Charlsson
Главное ☝️ЛГБТшница поддержала, это важно. Если бы она знала как тут относятся к ЛГБТ, она вряд ли поддержала бы.
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заляпут
Молодцы ! Вообще скоро Украина и Россия и беларусия будут одни государством ! Вернём союз ! Путин наш президент !
+5
-5
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Александр Русанов
Ответ Александр Бородин
Ну сейчас всякие Терюшковы, Степанова и прочая нечисть начнет визжать, что запад приполз к нам на коленях умолять вернуться, ведь без нас они там уже чуть ли не помирают, так им не хватает россиян. Ну а норвежке респектос конечно
За что ей респектовать? Обычно половинчатое мнение. Будет негативная реакция - скажет, что имела в виду только при полном отречении спортсменов от России.
+5
-3
+2
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Виктор Ш.
Ответ murzzzzzilka
«Миротворческая миссия МОК»:))))
Это какая-то насмешка над здравым смыслом)
+1
0
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Russ Ivan
Затравят бабу...
+7
-2
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Евгений Румкин
Неожиданно, но приятно
+5
-3
+2
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papadok
Не увидел связи между заголовком и содержанием. Где там о поддержке? Якобсен что, предложила отменить предлагаемые критерии допуска? А про паспорт - это за все хорошее против всего плохого.
+4
-4
0
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brig_Mercury
Бедная Степанова, делает всё, чтобы не пускали, а тут подстава, за подставой. Придётся палками на лыжне от "поклонников" отбиваться.
+8
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+2
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selso99
Ответ Russ Ivan
Комментарий удален пользователем
Наших бы адекватных найти.....Вот где проблема
+6
-3
+3
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murzzzzzilka
«Миротворческая миссия МОК»:))))
+3
-3
0
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kudryav1956@mail.ru
Ответ IrbIS
ТВ смотреть не надо, достаточно NRK почитать, по меньшей мере ей придется объяснять свою позицию, в ином случае она перестанет быть главой комитета спортсменов норвегии
Да брешет она, как собака...
Кто будет радоваться конкурентам...
Та ещё сучка!!!
+3
-5
-2
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Russ Ivan
Комментарий удален
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Александр Бородин
Ну сейчас всякие Терюшковы, Степанова и прочая нечисть начнет визжать, что запад приполз к нам на коленях умолять вернуться, ведь без нас они там уже чуть ли не помирают, так им не хватает россиян.

Ну а норвежке респектос конечно
+27
-14
+13
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IrbIS
Ответ Илья Егоров
Меньше ТВ надо смотреть
ТВ смотреть не надо, достаточно NRK почитать, по меньшей мере ей придется объяснять свою позицию, в ином случае она перестанет быть главой комитета спортсменов норвегии
+30
-7
+23
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Илья Егоров
Ответ Arty K.
Норвежец. Поддержал. Воспринимается как что-то запредельное
Меньше ТВ надо смотреть
+20
-22
-2
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Arty K.
Норвежец. Поддержал. Воспринимается как что-то запредельное
+25
-10
+15
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