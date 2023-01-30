Губерниев о допуске россиян к ОИ: «Мы должны отдавать себе отчет, что масштабные бойкоты возможны. Позиция МОК ясна, но есть большое противодействие»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова канадской фигуристки Меган Дюамель о возможном бойкоте Олимпийских игр в Париже.

Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Это ее частное мнение. Наверно, она имеет право так говорить. Сказала – и ладно.

Не сомневаюсь, что у тех людей, которые принимают решение, будет свое мнение. Затыкать ей рот не будут. Имеет право так говорить. Большинство считает иначе.

Да, в любом случае мы должны отдавать себе отчет, что масштабные бойкоты возможны.

Позиция Международного олимпийского комитета становится ясна, но есть большое противодействие, например, в федерациях многих видов спорта – возьмите биатлон, лыжи», – сказал Губерниев.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?