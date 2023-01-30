Губерниев о допуске россиян к ОИ: «Мы должны отдавать себе отчет, что масштабные бойкоты возможны. Позиция МОК ясна, но есть большое противодействие»

Теги Дмитрий Губерниев Меган Дюамель Париж-2024 Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова канадской фигуристки Меган Дюамель о возможном бойкоте Олимпийских игр в Париже.

Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Это ее частное мнение. Наверно, она имеет право так говорить. Сказала – и ладно.

Не сомневаюсь, что у тех людей, которые принимают решение, будет свое мнение. Затыкать ей рот не будут. Имеет право так говорить. Большинство считает иначе.

Да, в любом случае мы должны отдавать себе отчет, что масштабные бойкоты возможны.

Позиция Международного олимпийского комитета становится ясна, но есть большое противодействие, например, в федерациях многих видов спорта – возьмите биатлон, лыжи», – сказал Губерниев.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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15 комментариев

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Roman Roman
Ответ JL JL
Конечно, конечно))) Однако просто нереально злобное усилие ватка-публики на маленькое частное мнение, которое ни на что не влияет. Ваши бы усилия да на созидание. Дальше я пас, чтобы вы тут не напечатали. Я все сказала.
просто определённый контингент не может понять, что кто-то может выразить своё личное мнение... сущестуют в рамках парадигмы "повесктка/коллективный запад/методичка"
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Viks
Предложение МОК в итоге не пройдёт, потому как на окраине ничего не изменилось, но осадочек останется в виде Позднякова и тех, кто сейчас к нему присоединится.
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Lexx2
Ответ maripous
Если Путин на это согласится, то не только в военкомат, но и над всем фронтом в пору будет поднимать белый флаг. А все эти предатели, в лице Позднякова и прочих, которым всё равно в каком статусе и под каким флагом, уже сейчас подняли белый флаг.
Хоть бы кто из бойцов ролик записал, было бы сильно. Уверен, что в ТГ это бы разошлось на ура
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maripous
Ответ Lexx2
Я так понимаю, что если Путин согласится на это, то и в военкомат можно пойти под белым флагом? Ну а чо, самые здоровые/сильные/меткие люди страны в армию не идут, зато едут под белым флагом и, не поддерживая СВО, за мой счёт, а любой другой россиянин хуже?
Если Путин на это согласится, то не только в военкомат, но и над всем фронтом в пору будет поднимать белый флаг.
А все эти предатели, в лице Позднякова и прочих, которым всё равно в каком статусе и под каким флагом, уже сейчас подняли белый флаг.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lexx2
Я так понимаю, что если Путин согласится на это, то и в военкомат можно пойти под белым флагом? Ну а чо, самые здоровые/сильные/меткие люди страны в армию не идут, зато едут под белым флагом и, не поддерживая СВО, за мой счёт, а любой другой россиянин хуже?
+1
-1
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Lexx2
Ответ Viks
МОК могут прогнуть международные федерации или ряд стран угрозой бойкота.
смешно, МОК ужом крутится, чтобы наши не запротестовали, а тут пару-тройка стран готова не поехать. Я уже ничему не удивлюсь от наших чинуш, которые утираются чем дальше, тем больше.
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Элси Ринген
Никаких бойкотов не будет. Там настоящих буйных немае!
За бойкот - автоматическая дисквалификация на две следующие Олимпиады.
На словах все пяткой в грудь себя побьют, а на деле не будет ничего. ОИ в Китае хотя бы вспомните. Крику тоже сначала много было.
+5
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+4
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Timur_A
Бойкотов со стороны реальных претендентов на медали ОИ не будет. А кто-то по уровню не тянущий на что-то большее, чем просто участие в играх, действительно может предпочесть хайпануть на бойкоте. И таких может быть много с точки зрения количества, но не с точки зрения качества
+4
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+4
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Viks
Ответ Lexx2
да уже проходили, когда утёрлись и поехали на Зимние ОИ под белой тряпкой. Надеюсь партнёры окажутся более принципиальными и прогнут МОК, чтобы "наших" спортсменов не пустили в Париж
МОК могут прогнуть международные федерации или ряд стран угрозой бойкота.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maripous
Масштабные бойкоты и возможны и скорее всего будут. Точно также как и провокации против наших спортсменов, если кто-то туда поедет.
Поэтому продолжать унижаться под белой тряпкой, тем более сейчас, не только преступно, но и вообще нет смысла.
Если уж сталкиваться с оскорблениями и провокациями, то под своим флагом, а не под белой тряпкой.
+2
-4
-2
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Lexx2
Ответ Viks
Тема продвижения и реализации предложения МОК сейчас вторична. Первична реакция государства: Согласны без флага: Да или Нет ?
да уже проходили, когда утёрлись и поехали на Зимние ОИ под белой тряпкой. Надеюсь партнёры окажутся более принципиальными и прогнут МОК, чтобы "наших" спортсменов не пустили в Париж
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Ответ Лучшее_враг_хорошего
А почему у нее «частное мнение. Сказала - и ладно». А у ее оппонентов «ножками топали, выкатывали глазки, орали, кричали, визжали»? Вроде тоже - их частное мнение. Сказали/написали - и ладно.
Конечно, конечно))) Однако просто нереально злобное усилие ватка-публики на маленькое частное мнение, которое ни на что не влияет. Ваши бы усилия да на созидание. Дальше я пас, чтобы вы тут не напечатали. Я все сказала.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лучшее_враг_хорошего
Ответ JL JL
Сама удивляюсь, что согласна со шлепой, но, ведь точно сказал про Дюамель: ,,Это ее частное мнение. Сказала-и ладно’’ Да, это всего лишь частное мнение, ни на что не влияющее. Тем более, думаю, даже мне, последней дурочке, понятно, это же не методичка, выданная ей из канцелярии канадского президента. Это всего лишь она сама. Зато как тут ватище разбушевалось, накинулось на олимпийскую чемпионку, ножками топали, выкатывали глазки от злости, орали, кричали, визжали...
А почему у нее «частное мнение. Сказала - и ладно». А у ее оппонентов «ножками топали, выкатывали глазки, орали, кричали, визжали»? Вроде тоже - их частное мнение. Сказали/написали - и ладно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
Сама удивляюсь, что согласна со шлепой, но, ведь точно сказал про Дюамель: ,,Это ее частное мнение. Сказала-и ладно’’
Да, это всего лишь частное мнение, ни на что не влияющее. Тем более, думаю, даже мне, последней дурочке, понятно, это же не методичка, выданная ей из канцелярии канадского президента. Это всего лишь она сама.
Зато как тут ватище разбушевалось, накинулось на олимпийскую чемпионку, ножками топали, выкатывали глазки от злости, орали, кричали, визжали...
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Тема продвижения и реализации предложения МОК сейчас вторична. Первична реакция государства: Согласны без флага: Да или Нет ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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