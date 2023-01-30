Губерниев о допуске россиян к ОИ: «Мы должны отдавать себе отчет, что масштабные бойкоты возможны. Позиция МОК ясна, но есть большое противодействие»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова канадской фигуристки Меган Дюамель о возможном бойкоте Олимпийских игр в Париже.
Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.
«Это ее частное мнение. Наверно, она имеет право так говорить. Сказала – и ладно.
Не сомневаюсь, что у тех людей, которые принимают решение, будет свое мнение. Затыкать ей рот не будут. Имеет право так говорить. Большинство считает иначе.
Да, в любом случае мы должны отдавать себе отчет, что масштабные бойкоты возможны.
Позиция Международного олимпийского комитета становится ясна, но есть большое противодействие, например, в федерациях многих видов спорта – возьмите биатлон, лыжи», – сказал Губерниев.
«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?
А все эти предатели, в лице Позднякова и прочих, которым всё равно в каком статусе и под каким флагом, уже сейчас подняли белый флаг.
За бойкот - автоматическая дисквалификация на две следующие Олимпиады.
На словах все пяткой в грудь себя побьют, а на деле не будет ничего. ОИ в Китае хотя бы вспомните. Крику тоже сначала много было.
Поэтому продолжать унижаться под белой тряпкой, тем более сейчас, не только преступно, но и вообще нет смысла.
Если уж сталкиваться с оскорблениями и провокациями, то под своим флагом, а не под белой тряпкой.
Да, это всего лишь частное мнение, ни на что не влияющее. Тем более, думаю, даже мне, последней дурочке, понятно, это же не методичка, выданная ей из канцелярии канадского президента. Это всего лишь она сама.
Зато как тут ватище разбушевалось, накинулось на олимпийскую чемпионку, ножками топали, выкатывали глазки от злости, орали, кричали, визжали...