«Дюамель должна коньки надеть и больше не открывать рот. А то развели тут демократию в спорте». Васильев о словах фигуристки про бойкот Олимпиады

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Канады Дмитрий Васильев Меган Дюамель Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал канадскую фигуристку Меган Дюамель за слова о возможном бойкоте Олимпийских игр в случае допуска россиян.

«Ну, надо прежде ее саму бойкотировать, потому что если каждый хвост будет вилять собакой, то ничего хорошего не получится.

Если каждый будет указывать, что нужно делать Международному олимпийскому комитету (МОК), хотя он тоже не заслуживает никакого уважения, надо просто этих спортсменов дисквалифицировать, чтобы они знали свое место.

В данном случае она фигуристка, значит, должна коньки надеть и на льду выступать и больше не открывать свой рот. А то развели тут демократию в спорте. Скоро вообще не знаю, что из спорта получится. Ужас какой-то. Спортом надо заниматься, а не умничать там», – сказал Васильев. 

Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

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24 комментария

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Wiley Fox
Пёс снова сорвался с поводка
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Viks
«Дюамель должна коньки надеть и больше не открывать рот. --- Она тебе может пожелать в ответ коньки отбросить...
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alexnew
Собачим хвостом назвал Дюамель. :)
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Ковид 07.10.52
Если каждый будет указывать, что нужно делать Международному олимпийскому комитету (МОК), хотя он тоже не заслуживает никакого уважения, надо просто этих спортсменов дисквалифицировать, чтобы они знали свое место.
Вы не в России питерский холоп по Пугачевой...там свобода слова...Скоро заменит слово мок на окр и будет орать на всех спортивных порталах...
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петрович сектор1
Васильев , когда уже Кавголовский трамплин начнешь сносить? 2 десятка лет мозги парите и деньги окучиваете.
Там говорят уже ржавые болты сверху на детей падают
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pele_kan
Ответ Stigmata
Ну тут по фактам! Эта демократия в спорте утомила, нужно провести дедемократизацию
лучше дедюамелизацию на спортсе
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Princess23
Ответ Iuliia Timofeyeva
А ей никто и не хамил до поры до времени, но она уже совсем охренела
да,.
И я прекрасно понимаю Эрика который сбежал к Ванессе. Меган крайне злобный человек
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JSV
Дюамелиха щас ото всех получит по тыкве)
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Denkaaaa
давно пора,а то больно много умничает
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Саша Кутузова
В политике демократию нельзя, в спорте тоже. А где можно? А потом еще говорим, что не в тоталитарном государстве живём.
Давайте теперь делать так, как хотят все. Только тогда вообще все развалится и выступать не булет никто
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Princess23
честно говоря для женщины что не давно родила Дюамель слишком злая. Но может не стоит хамить в ответ?
А ей никто и не хамил до поры до времени, но она уже совсем охренела
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<vella>
список кандидатов на обзвон не меняется...
интересно, кто и когда его составил?
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Галина Рыбакова
Ответ GtSwan
Комментарий удален пользователем
А где хамство? Человеку, который не может справиться со своей злобой и ненавистью ко всему русскому, ответили. Дюамель пусть посмотрит на себя в зеркало и успокоится. Как говорицца : неча на зеркало пенять, коли... сами знаете что. Отсюда все злобство этой мадам. А если ей так хочется предъявлять про допинг: есть сборная США: где гимнастка Симона Байлз и сестрички-теннисистки Уильямс и др. "больные", сборная Норвегии: астматик на астматике, можно долго продолжать.
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Olga.t
Дюамель, конечно, дама малоприятная, и уже бывшая фигуристка.
Но ведь и Васильев бывший спортсмен, но своё мнение выдаёт по любому поводу.
Чем он лучше?
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петрович сектор1
Аха ха
в России даже дворник указывает, что надо делать МОК
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GtSwan
Комментарий удален
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Gemma157
Ну и чем они лучше самой Дюамель?
+7
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Ilja Zuev
«Васильев должен лыжи надеть и больше не открывать рот. А то развели тут демократию в спорте»
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Саша Кутузова
В политике демократию нельзя, в спорте тоже. А где можно? А потом еще говорим, что не в тоталитарном государстве живём.
+3
-6
-3
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Princess23
честно говоря для женщины что не давно родила Дюамель слишком злая. Но может не стоит хамить в ответ?
+12
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Alexander2022
А ты почему его открываешь?
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JL JL
дегенерат
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Stigmata
Ну тут по фактам! Эта демократия в спорте утомила, нужно провести дедемократизацию
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Дмитрий Негуберниев
И это руководитель региональной федерации. Советует не умничать и выдает демократию за ругательное слово.
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Спорт_в_массы
ну, про "умничать" - это он ей польстил.
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