Савелий Коростелев: «Мне нравится смотреть гонки Клэбо, как он тактически проводит забеги, мгновенно анализирует ситуацию. Это то, чему нужно учиться»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, чему хотел бы научиться у норвежца Йоханнеса Клэбо.

– Ваши ближайшие родственники были известными спринтерами. У вас пока успешнее получаются дистанционные гонки. Сами больше к чему тяготеете?

– Я считаю себя универсалом. А мама и дядя иногда мне что-то подсказывают в плане тактики. Но в основном слежу за другими и стараюсь учиться на чужих ошибках и на чужом опыте.

Мне нравится смотреть гонки Йоханнеса Клэбо, наблюдать, как он тактически проводит забеги, как перестраивается, мгновенно анализирует ситуацию в гонке. Это как минимум красиво. Это то, чему нужно учиться.

За Александром Большуновым в тренировках особенно не было возможности наблюдать. Да и нет в этом необходимости. Мы лишь пару раз пересекались на сборах. У него свой тренировочный план, у меня свой. Я выполняю свою нагрузку: не больше и не меньше, ровно столько, сколько способен на данный момент осилить и переварить.

У Александра, насколько я знаю, большие объемы, которые он может переварить. Здесь все очень индивидуально. Кому-то подходят низкоинтенсивные тренировки, кому-то более скоростные. Кому-то больший объем, кому-то меньший. Нельзя кого-то слепо копировать», – рассказал Коростелев.

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