Савелий Коростелев: «Мне нравится смотреть гонки Клэбо, как он тактически проводит забеги, мгновенно анализирует ситуацию. Это то, чему нужно учиться»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, чему хотел бы научиться у норвежца Йоханнеса Клэбо.

– Ваши ближайшие родственники были известными спринтерами. У вас пока успешнее получаются дистанционные гонки. Сами больше к чему тяготеете?

– Я считаю себя универсалом. А мама и дядя иногда мне что-то подсказывают в плане тактики. Но в основном слежу за другими и стараюсь учиться на чужих ошибках и на чужом опыте. 

Мне нравится смотреть гонки Йоханнеса Клэбо, наблюдать, как он тактически проводит забеги, как перестраивается, мгновенно анализирует ситуацию в гонке. Это как минимум красиво. Это то, чему нужно учиться.

За Александром Большуновым в тренировках особенно не было возможности наблюдать. Да и нет в этом необходимости. Мы лишь пару раз пересекались на сборах. У него свой тренировочный план, у меня свой. Я выполняю свою нагрузку: не больше и не меньше, ровно столько, сколько способен на данный момент осилить и переварить.

У Александра, насколько я знаю, большие объемы, которые он может переварить. Здесь все очень индивидуально. Кому-то подходят низкоинтенсивные тренировки, кому-то более скоростные. Кому-то больший объем, кому-то меньший. Нельзя кого-то слепо копировать», – рассказал Коростелев.

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