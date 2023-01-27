Тириль Венг о возможном допуске России: «Сейчас соревноваться с ними было бы очень странно. Но хорошо, что этот вопрос обсуждается»
Норвежская лыжница Тириль Венг высказалась об отстранении россиян от международных соревнований.
Ранее глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен рассказала о дискуссиях насчет возвращения сборной России.
– Со спортивной точки зрения хотелось бы видеть россиян на старте [гонок], но лично для меня совершенно неправильно считать, что они должны выступать с нами. Сейчас находиться рядом и соревноваться с ними было бы очень странно.
Но, на мой взгляд, хорошо, что этот вопрос обсуждается в комитете спортсменов [Норвегии]. Очень жаль отдельных российских спортсменов, с которыми все это случилось. Это нормальная тема для обсуждения.
– Вы считаете, что было бы лучше, если бы комитет спортсменов занял какую-то позицию?
– Да, лучше иметь конкретную позицию. Либо мы хотим, чтобы они были с нами, либо нет, – сказала Тириль Венг.
Глава комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка Астрид Якобсен: «Отстранять кого-то только на основании паспорта – это дискриминация и нарушение прав человека»
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