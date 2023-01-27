Йоханнес Клэбо: «Не стану говорить, заслуживаю я свободу выбора бежать все дистанции на ЧМ или нет. Но понятно, что мне хотелось бы ее иметь»

Норвежский лыжник заявил, что хочет иметь свободу выбора относительно выступления в гонках на чемпионате мира в Планице.

Заключительным этапом отбора для норвежцев на участие в коньковой гонке на 15 км на ЧМ-2023 станет гонка свободным стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Ле Русе.

«Мне не хочется давать оценку собственных шансов. Это не моя задача. Все гонки в предстоящие выходные важны, но в этом году ничто не может сравниться с чемпионатом мира.

Речь только о нем. Именно там я должен быть на пике.

Не стану говорить, заслуживаю я свободу выбора бежать все дистанции или нет. Но понятно, что мне хотелось бы ее иметь. Этого же желают все», – сказал Клэбо.