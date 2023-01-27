Йоханнес Клэбо: «Не стану говорить, заслуживаю я свободу выбора бежать все дистанции на ЧМ или нет. Но понятно, что мне хотелось бы ее иметь»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил, что хочет иметь свободу выбора относительно выступления в гонках на чемпионате мира в Планице. 

Заключительным этапом отбора для норвежцев на участие в коньковой гонке на 15 км на ЧМ-2023 станет гонка свободным стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Ле Русе. 

«Мне не хочется давать оценку собственных шансов. Это не моя задача. Все гонки в предстоящие выходные важны, но в этом году ничто не может сравниться с чемпионатом мира.

Речь только о нем. Именно там я должен быть на пике.

Не стану говорить, заслуживаю я свободу выбора бежать все дистанции или нет. Но понятно, что мне хотелось бы ее иметь. Этого же желают все», – сказал Клэбо.

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2 комментария

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SkierNSK
"Этого же желают все», – сказал Клэбо."
Скромненько так. Что то мне подсказывает, что другие претенденты на участие в разделки не хотят своё место Клэбо отдавать.
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MrGreen73
У Ханса личная квота, по Крюгеру вопросов нет, еще и Тонсет явный претендент. Остаются Рете, Андерссен и Амундсен, двоих в пользу Клэбо можно скинуть вполне. Только нужно ли это самому Йоханнесу, если шансы мизерные в разделке, да и за медаль даже тяжело будет бороться. Проще забрать свое в спринтах и эстафете, сохранить силы на марафон, где особо натягивать никто не станет, ну и хорошие шансы опять же в скиатлоне на победу, если Крюгер не будет топить там. Итого 4-5 золотых можно увезти, взять наконец дистанцию. Не вижу смысла в таком случае убиваться в разделке.
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