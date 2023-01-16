Устюгов о столкновении с Большуновым: «Ничьей вины не было, два упертых не поделили лыжню. Можно было кому‑то уступить, оттормозиться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Сергей Устюгов высказался о столкновении с Александром Большуновым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Сильно переживал, потому что знаю, что такое травмы, после этого думал, как бы было поменьше завалов. Неприятно, когда с утра встаешь, у тебя что‑то болит.

На «Тур де Ски» на «классике» упал, пришлось сняться, периодически «вылезает» травма. Надо бегать аккуратнее и не всегда «жестить». Со мной были пожестче, я попытался пожестче ответить, но все было в рамках правил.

Потом анализирую – захожу на спуск, надо было тормозить? Потеря скорости. Там много всяких нюансов. Может быть, для кого‑то это станет уроком.

Стало ли для меня уроком? Нет, я знал, что такое бывает. Можно больно падать, потом будут неприятные последствия.

Я не хотел этого падения, потому что есть такие ребята, которые говорили: «Ты чего его раньше не вальнул?» Я не специально, дал понять, что нужно держаться чуть подальше.

Ничьей вины не было, два упертых не поделили лыжню. Можно было кому‑то уступить, оттормозиться. Хватит мусолить эту тему. Много разных стартов, стычек.

В Красногорске все пропустили финал, это самое обидное, долго «жевали» эту тему, а кто бежал в финале – не обратили внимания. Лыжные гонки ушли на второй план, развили какой‑то конфликт, как будто чуть до мордобоя не дошло. Забыли, проехали, двигаемся дальше.

Отношения с Большуновым какие были, такие и остались? Я надеюсь. Я не злопамятный. Но это спортивная составляющая, ничего здесь такого нет», – сказал Устюгов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Sutekh Hexen
Позволь, на КМ Новак в блестящем стиле показал Скару, как можно дать понять, что соперник слишком близко без эксцессов. А у тебя получилось топорновато как-то, да еще и Болик мордой трассу пропахал после.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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