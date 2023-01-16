Устюгов о столкновении с Большуновым: «Ничьей вины не было, два упертых не поделили лыжню. Можно было кому‑то уступить, оттормозиться»

высказался о столкновении с в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Сильно переживал, потому что знаю, что такое травмы, после этого думал, как бы было поменьше завалов. Неприятно, когда с утра встаешь, у тебя что‑то болит.

На «Тур де Ски» на «классике» упал, пришлось сняться, периодически «вылезает» травма. Надо бегать аккуратнее и не всегда «жестить». Со мной были пожестче, я попытался пожестче ответить, но все было в рамках правил.

Потом анализирую – захожу на спуск, надо было тормозить? Потеря скорости. Там много всяких нюансов. Может быть, для кого‑то это станет уроком.

Стало ли для меня уроком? Нет, я знал, что такое бывает. Можно больно падать, потом будут неприятные последствия.

Я не хотел этого падения, потому что есть такие ребята, которые говорили: «Ты чего его раньше не вальнул?» Я не специально, дал понять, что нужно держаться чуть подальше.

Ничьей вины не было, два упертых не поделили лыжню. Можно было кому‑то уступить, оттормозиться. Хватит мусолить эту тему. Много разных стартов, стычек.

В Красногорске все пропустили финал, это самое обидное, долго «жевали» эту тему, а кто бежал в финале – не обратили внимания. Лыжные гонки ушли на второй план, развили какой‑то конфликт, как будто чуть до мордобоя не дошло. Забыли, проехали, двигаемся дальше.

Отношения с Большуновым какие были, такие и остались? Я надеюсь. Я не злопамятный. Но это спортивная составляющая, ничего здесь такого нет», – сказал Устюгов в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

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