Маркус Крамер: «Большунов и Устюгов очень разные. Александр сконцентрирован на тренировках, он максималист. Сергей – другой, но тоже хочет всегда побеждать»

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о конфликте между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым, а также о характере спортсменов.

– Вы следите за Кубком России, в курсе конфликта между Устюговым и Большуновым? Положа руку на сердце – вы были удивлены?

– Я смотрел ту гонку на компьютере в прямом эфире. Это не какой-то большой конфликт. То же самое – медиа раскручивают историю. Когда я говорил с Сергеем, он ответил: «Маркус, я реально не понял, что случилось. Все произошло быстро – момент, и я уже лежу в снегу».

Думаю, судьи приняли верное решение – это гоночный инцидент. Ни Александр, ни Сергей не хотели его устраивать.

Для СМИ это хорошо – конфликт, ура! Но я знаю, что Сергей написал после столкновения сообщение Александру, спросил, все ли окей. Он ответил – да, все хорошо, не беспокойся.

Конечно, когда встречаются такие сильные спортсмены, причем оба хотят победить, иногда они делают такую ерунду. Разумеется, они не лучшие друзья, но я знаю, что они уважают друг друга. Это главное.

– Но для лыж-то это здорово. Может, этого не хватает Европе для популярности?

– Согласен, для спорта это хорошо. Вы же помните ту историю с Сергеем и Клэбо на чемпионате мира в Зеефельде? Потом все только об этом и говорили. Но они тоже уважали друг друга. Главное, чтобы все было по правилам. Я уверен, что между ними нет конфликта.

– Но фраза, что они не лучшие друзья, весьма точна.

– Эти два парня очень разные. Александр очень силен, он всегда сконцентрирован на тренировках, он максималист в любой ситуации. Сергей – другой спортсмен, но он тоже хочет всегда побеждать. И в соревновании может произойти всякое.

– Многие в России считают, что конфликт есть.

– Мне так не кажется. У них заметная разница в возрасте, это правда. Александр скорее из нового поколения. Хотя я не скажу, что у Сергея закат карьеры. Они не работают вместе на тренировках.

Но на Олимпиаде, когда Устюгов финишировал с флагом в эстафете, Большунов был одним из самых счастливых людей. Когда они выигрывают вместе, то все нормально. В конце концов, ты не можешь со всеми дружить, – сказал Крамер.

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