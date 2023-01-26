Большунов о падении с велосипеда перед сезоном-2021/22: «Рука до кости порвана, кровь хлыщет ручьем. Как в «Терминаторе-2», когда он показывал, что киборг, а не человек»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам рассказал о падении во время подготовки к олимпийскому сезону-2021/22.

«Главные сложности были в процессе подготовки к олимпийскому сезону. Реально было множество вроде бы и мини-проблем, но они тянулись на протяжении всего подготовительного периода вплоть до начала соревновательного сезона. Да и по ходу сезона тоже. В мае – упал с велосипеда.

На самом деле это случилось на первом сборе и было жестко. Падение было очень серьезным, я подлетел, пару раз перекрутился в воздухе и упал в паре сантиметров от дорожного отбойника на бок. Просто повезло, что не на отбойник. Успел даже подумать: «Лишь бы кости на месте остались!».

Пока валялся на асфальте, постарался пошевелить руками и ногами, пальцами – все шевелилось. Только когда встал, заметил, что правая рука до кости порвана, оттуда кровь хлыщет ручьем. Потрогал – кость цела.

Как в фильме «Терминатор-2» получилось, когда он показывал, что киборг, а не человек. Вот у меня так же кожи не было. Тут подъехал на машине Юрий Викторович, отвез меня в ближайшую больницу. Там меня зашили, но ходил я с трудом, левая нога из-за сильнейшего ушиба работала не так, как обычно, в некоторых движениях я был ограничен. И эту боль терпел практически до . Прикольно получилось.

Вышел из больницы – ничего делать не могу. Здоровый мужик, а даже помыться сам не мог – неловко было, конечно. Перед Аней прежде всего», – сказал Большунов.