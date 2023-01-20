«Звучало как утверждение, что у нас конфликт с Большуновым. Люди домысливают то, чего не было». Терентьев о командном спринте на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о взаимоотношениях с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

В частности, Терентьев ответил на вопрос об Олимпиаде-2022 в Пекине, где он вместе с Большуновым выступил в командном спринте. Дуэт выиграл бронзу, но после финиша Большунов не вышел встречать партнера по сборной – что в свою очередь сделали призеры других команд.

«У меня к Большунову нет никаких претензий после командного спринта на Олимпиаде. Люди домысливают то, чего не было на самом деле. С их стороны как утверждение звучало то, что у нас конфликт, что Саша Большунов зазнался.

Да вы что, ребята? Какой конфликт? Вы же не видите всей картины и ничего не знаете. В Пекине после гонки уже в шатре для переодевания Саня подошел ко мне и тепло поздравил. Но этого же никто не видел. Зато раздули историю, как он после финиша командника сидел под курткой и не вставал.

Мы с ним пришли в специальную комнату ожидания перед награждением в Пекине, а там были кресла и диван рядом с телевизором. Саня сел в кресло, а я на диван, чтобы посмотреть, что там по телевизору.

Но тут же зашел оператор с камерой и начал снимать. Я ему говорю: «Санек, сейчас покажут, что мы с тобой не садимся рядом, потому что не общаемся». В общем, мы с ним от души посмеялись, но все же рядом сели. Зачем лишний раз давать повод тем, кто ищет только плохое?» – рассказал Терентьев.

«Вы ищете гадости, у нас дружная команда». Большунов не встретил Терентьева после спринта на Олимпиаде-2022 – и Вяльбе вскипела