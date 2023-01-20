«Охота посмотреть, сколько минут проиграю Большунову». Серохвостов выступит в коньковой «разделке» на чемпионате России по лыжам

Биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что выступит на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Спортсмен планирует бежать коньковую «разделку» на 15 км, которая пройдет 21 марта.

– Елена Вяльбе говорила, что несколько биатлонистов хотят выступить на чемпионате России по лыжным гонкам. Вам было бы интересно?

– Нам еще месяц назад сказал тренер, что мы побежим в Тюмени 15 километров раздельную гонку.

– Уже рускод есть?

– Надо узнать у региона, но скорее всего уже есть. Там легко делается. Желание зарубиться с Большуновым? Конечно, охота посмотреть, сколько минут ему проиграю. Поэтому я выхожу на старт.

– Почему минут? Может быть, секунд?

– Я тренировался с лыжниками в Сочи, если они проигрывают Большунову, то я точно проиграю.

– С другими лыжниками традиционно сталкиваетесь в Якутии, у вас неплохо получается.

– Но это было в том году. Это вкатывание было, они были на загрузе, а мы начинали разгоняться Кубком, контрольным стартом, поэтому мы там лучше смотрелись, чем они, – сказал Серохвостов.