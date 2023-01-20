«Охота посмотреть, сколько минут проиграю Большунову». Серохвостов выступит в коньковой «разделке» на чемпионате России по лыжам

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Александр Большунов Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что выступит на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Спортсмен планирует бежать коньковую «разделку» на 15 км, которая пройдет 21 марта.

– Елена Вяльбе говорила, что несколько биатлонистов хотят выступить на чемпионате России по лыжным гонкам. Вам было бы интересно?

– Нам еще месяц назад сказал тренер, что мы побежим в Тюмени 15 километров раздельную гонку.

– Уже рускод есть?

– Надо узнать у региона, но скорее всего уже есть. Там легко делается. Желание зарубиться с Большуновым? Конечно, охота посмотреть, сколько минут ему проиграю. Поэтому я выхожу на старт.

– Почему минут? Может быть, секунд?

– Я тренировался с лыжниками в Сочи, если они проигрывают Большунову, то я точно Большунову проиграю.

– С другими лыжниками традиционно сталкиваетесь в Якутии, у вас неплохо получается.

– Но это было в том году. Это вкатывание было, они были на загрузе, а мы начинали разгоняться Кубком, контрольным стартом, поэтому мы там лучше смотрелись, чем они, – сказал Серохвостов.

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3 комментария

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LoRa
На самом деле интересно будет, если Даниил обойдёт кого-то из лыжной сборной😊
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ОлЬчИк
Очень интересно посмотреть на Даню в лыжах
+3
0
+3
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Мишка Шарапов
Много, хотя болеть будем за тебя, глупые у большунова взгляды на жизнь. Тоже все стремится стать депутатом-конъюнктурщиком как Шипулен.
+1
-8
-7
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