Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова ответила на слова бывшего главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга о «режиме в России».

«После слов Ульванга мне остается лишь закатывать глаза. Если у вас в Норвегии действительно режим, то надеюсь, что вы примете мои соболезнования.

У нас есть избранный народом президент, за которого выступает подавляющее большинство людей.

Извините, если эти факты не вписываются в представления СМИ и мистера Ульванга», – цитирует Степанову норвежское издание Dagbladet.

«Их будущее – быть частью режима и получать за критику по 15 лет тюрьмы. Из норвежцев тоже многие не протестовали бы». Экс-глава комитета FIS о российских лыжниках

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США