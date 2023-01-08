«У нас есть избранный народом президент. Если в Норвегии действительно режим, то надеюсь, вы примете мои соболезнования». Степанова – на слова Ульванга о политике
Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова ответила на слова бывшего главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга о «режиме в России».
«После слов Ульванга мне остается лишь закатывать глаза. Если у вас в Норвегии действительно режим, то надеюсь, что вы примете мои соболезнования.
У нас есть избранный народом президент, за которого выступает подавляющее большинство людей.
Извините, если эти факты не вписываются в представления СМИ и мистера Ульванга», – цитирует Степанову норвежское издание Dagbladet.
«Их будущее – быть частью режима и получать за критику по 15 лет тюрьмы. Из норвежцев тоже многие не протестовали бы». Экс-глава комитета FIS о российских лыжниках
Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США
А оружие США в 1941 году ничего не решило))
К этому же добавляем действия американских политиков, которые и развязали очередную войну))
Шариковы со спортса:трус,холоп,не имеешь права молчать
Спортсмен: высказывается
Шариковы со спортса: трус, холоп, лучше бы молчал
Ну никак не угодить "элите общества"(
Так что надеюсь всех спортсменов НАТО отсранят от соревнований)