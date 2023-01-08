«У нас есть избранный народом президент. Если в Норвегии действительно режим, то надеюсь, вы примете мои соболезнования». Степанова – на слова Ульванга о политике

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин Вегард Ульванг Политика Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова ответила на слова бывшего главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга о «режиме в России».

«После слов Ульванга мне остается лишь закатывать глаза. Если у вас в Норвегии действительно режим, то надеюсь, что вы примете мои соболезнования.

У нас есть избранный народом президент, за которого выступает подавляющее большинство людей.

Извините, если эти факты не вписываются в представления СМИ и мистера Ульванга», – цитирует Степанову норвежское издание Dagbladet.

«Их будущее – быть частью режима и получать за критику по 15 лет тюрьмы. Из норвежцев тоже многие не протестовали бы». Экс-глава комитета FIS о российских лыжниках

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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44 комментария

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i-volk
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Богоизбранный.
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Kappa Pride
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Ответ MikhaL
А слово дура в комментах можно употреблять?
В её случае это необходимо
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imaxim
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Ответ Крошка картошка
Правда до этого США предоставляло деньги немцам))) А оружие США в 1941 году ничего не решило)) К этому же добавляем действия американских политиков, которые и развязали очередную войну))
Ох уж эти мифические деньги сша немцам, когда они до последнего не хотели вмешиваться в события 30-х годов в Европе. И да, решило, как бы не хотелось верить в то, что советские солдаты победили вермахт палками-копалками
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МТБ
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У нас нет избранного народом президента, у нас есть узурпировавший власть диктатор, его хунта и его режим.
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dereds
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Одна 5 колонна в коментах.
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Крошка картошка
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Ответ imaxim
По такой же логике если бы США не поставляла оружие СССР, то война бы закончилась в 1941 с другим исходом)))
Правда до этого США предоставляло деньги немцам)))
А оружие США в 1941 году ничего не решило))
К этому же добавляем действия американских политиков, которые и развязали очередную войну))
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imaxim
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Ответ Dmitry Makhov
Вроде прецедентов персональных спортивных санкций без претензий антидопинга нет, так что даже для Степановой вполне не всё, может, и окончено
Карякин в шахматах как минимум что сразу вспоминается. Рылов в плавании
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ksn 1979
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Ответ S.A.N.
Спортсмен:молчит и не высказывается Шариковы со спортса:трус,холоп,не имеешь права молчать Спортсмен: высказывается Шариковы со спортса: трус, холоп, лучше бы молчал Ну никак не угодить "элите общества"(
Выдумывать Вы мастак, конечно.
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Jii Gee
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Он не избранный.
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imaxim
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Ответ артем саркисян
Почему спортсмен должен страдать из-за политики? Вне зависимости от того, поддерживает он эту власть или нет? Назовите хотя бы одну весомую причину
Это уже не политика, а большее. Чудовищно приравнивать войну к политике
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Dmitry Makhov
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Ответ imaxim
И да, мечтаю. Но не из-за деятельности, которая как либо связана со спортивной составляющей, а потому что люди с Вяльбе-подобной позицией не должны выходить на старт и соревноваться с треклятым Западом. Уж если в кольце фронтов и воюете с НАТО, то сидите дома
Вроде прецедентов персональных спортивных санкций без претензий антидопинга нет, так что даже для Степановой вполне не всё, может, и окончено
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Янис Бергманис
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Ответ Извилина Заремы
Соболезнования тем, кто общается со Степановой.
Извилина прямая
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imaxim
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Ответ Крошка картошка
Если бы страны НАТО не поставляли оружие (а делают они это только ради денег), то СВО давно бы закончилась Так что надеюсь всех спортсменов НАТО отсранят от соревнований)
По такой же логике если бы США не поставляла оружие СССР, то война бы закончилась в 1941 с другим исходом)))
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Viktor Derkach
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Кто-то же с ней ещё и искренне согласен))
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bad_bear
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Ответ Глеб Саратов
Кем-кем избирается? Когда средний россиянин будет по благосостоянию как средний норвежец, тогда и поговорим про "неблагополучность" Норвегии
а где здесь написано про "неблагополучность" Норвегии? 🤔 не надо выдумывать там, где и так всё понятно 🤷‍♂️
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Глеб Саратов
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Ответ Что с рылом?
это то мифическое "подавляющее большинство" что даже на выборы прийти не в силах, а как приходит и 4-5% не собирает?
Что-то не вижу очередей в военкоматах на ’священную’ войну с сатаной, геями и родителями номер 1 и 2
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Янис Бергманис
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Ответ Глеб Саратов
Кем-кем избирается? Когда средний россиянин будет по благосостоянию как средний норвежец, тогда и поговорим про "неблагополучность" Норвегии
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S.A.N.
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Спортсмен:молчит и не высказывается
Шариковы со спортса:трус,холоп,не имеешь права молчать
Спортсмен: высказывается
Шариковы со спортса: трус, холоп, лучше бы молчал
Ну никак не угодить "элите общества"(
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Крошка картошка
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Ответ Алексей Мирутко
чувак, который пишет ответы за эту лыжницу, я знаю ты читаешь комментарии. Топорная работа. Настроение подавляющего большинства граждан вы видите в комментариях к подобным новостям
Да, а когда герани прилетают, то почему то это большинство исчезает))))
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артем саркисян
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Ответ imaxim
И да, мечтаю. Но не из-за деятельности, которая как либо связана со спортивной составляющей, а потому что люди с Вяльбе-подобной позицией не должны выходить на старт и соревноваться с треклятым Западом. Уж если в кольце фронтов и воюете с НАТО, то сидите дома
Почему спортсмен должен страдать из-за политики? Вне зависимости от того, поддерживает он эту власть или нет? Назовите хотя бы одну весомую причину
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azatboxx
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Ответ Алексей Мирутко
чувак, который пишет ответы за эту лыжницу, я знаю ты читаешь комментарии. Топорная работа. Настроение подавляющего большинства граждан вы видите в комментариях к подобным новостям
Подавляющее большинство граждан не строчит комментарии на спорте.
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Крошка картошка
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Ответ imaxim
И да, мечтаю. Но не из-за деятельности, которая как либо связана со спортивной составляющей, а потому что люди с Вяльбе-подобной позицией не должны выходить на старт и соревноваться с треклятым Западом. Уж если в кольце фронтов и воюете с НАТО, то сидите дома
Если бы страны НАТО не поставляли оружие (а делают они это только ради денег), то СВО давно бы закончилась
Так что надеюсь всех спортсменов НАТО отсранят от соревнований)
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Гусеконь
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Ответ Алексей Мирутко
чувак, который пишет ответы за эту лыжницу, я знаю ты читаешь комментарии. Топорная работа. Настроение подавляющего большинства граждан вы видите в комментариях к подобным новостям
можно подумать тут прям срез всего общества
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dereds
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Достойно ответила, а кому не нравиться наш президент пусть валит отсюда.
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Nadert@
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И зачем ее тут цитировать постоянно? Тем более как нам объяснили недавно, пишет она не сама.
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