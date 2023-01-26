Алексей Петухов: «По-настоящему сильные личности выступают за родину, за флаг, за гимн. Без патриотизма в спорте никуда»

Чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов ответил на вопрос о возможных вариантах для участия россиян в международных соревнованиях.

– Смена спортивного гражданства или нейтральный флаг – выход для россиян?

– Это уже вопрос патриотизма. Далеко не каждый спортсмен поменяет страну ради медали. По-настоящему сильные личности выступают за родину, за флаг, за гимн, с детства привержены национальным ориентирам.

Конечно, таким молодым, как Савелий Коростелев, обидно, они могли бы уже сейчас реально конкурировать за границей, но не пускают. Надеюсь, лучшее у них впереди. Однако не считаю смену гражданства удачным ходом.

Вспоминаю себя, выпавшего из сборной на четыре года. Поступали предложения, в том числе из Беларуси. Даже в мыслях не допускал. Более того, благодаря мечтам о пьедестале под флагом своей страны, пожалуй, и удалось вернуться на высокий уровень. Без патриотизма в спорте никуда, – сказал Петухов.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие