Шипулин, Майгуров, Легков, Черезов, Зайцева, Богалий и Юрлова выступят в «Гонке звезд» по биатлону 5 февраля
Стал известен список участников «Гонки звезд» по биатлону, которая пройдет 5 февраля в московских «Лужниках».
На старт выйдут призеры чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр и Кубка мира разных лет. Среди них Антон Шипулин, Виктор Майгуров, Иван Черезов, Ольга Зайцева, Анна Богалий, Ольга Подчуфарова, Андрей Маковеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Ольга Назарова и Ольга Полторанина.
В биатлонной гонке также выступят бывшие лыжники Александр Легков, Алексей Петухов и Александр Бессмертных, а также ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.
Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты.
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