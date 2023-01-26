Шипулин, Майгуров, Легков, Черезов, Зайцева, Богалий и Юрлова выступят в «Гонке звезд» по биатлону 5 февраля

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Стал известен список участников «Гонки звезд» по биатлону, которая пройдет 5 февраля в московских «Лужниках».

На старт выйдут призеры чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр и Кубка мира разных лет. Среди них Антон Шипулин, Виктор Майгуров, Иван Черезов, Ольга Зайцева, Анна Богалий, Ольга Подчуфарова, Андрей Маковеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Ольга Назарова и Ольга Полторанина.

В биатлонной гонке также выступят бывшие лыжники Александр Легков, Алексей Петухов и Александр Бессмертных, а также ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.

Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты.

9 комментариев

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Montmorency
Шумилова где?
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Kvik75
Ответ Огюст
Теперь до 5 февраля будете писать каждый день об этом - такая уж важная спортивная новость ,так прямо выше заснеженной крыши ! Пользы больше бы было, если бы они от себя детским спортшколам купили лыжи, палки, патроны ,ботинки !
а ты не читай
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Макар Телятгонялов
Хороший состав участников, в прошлом году вроде Легков выступал.
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starichok77
пенсионерам и проезд бесплатный по соц.картам, да времени не будет посетить...
+3
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volga_olga
Отлично, прекрасная компания, вход бесплатный, кстати.
+5
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Vicing Charlsson
Гонка допингистов.
+4
-7
-3
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Огюст
Теперь до 5 февраля будете писать каждый день об этом - такая уж важная спортивная новость ,так прямо выше заснеженной крыши ! Пользы больше бы было, если бы они от себя детским спортшколам купили лыжи, палки, патроны ,ботинки !
+3
-2
+1
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А.Б.70
Допинг контроль будет?
+5
-3
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Погладь быка
О, депутат Шипулен животом потрясет и животом же фотофиниш выиграет.
+6
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