Шипулин, Майгуров, Легков, Черезов, Зайцева, Богалий и Юрлова выступят в «Гонке звезд» по биатлону 5 февраля

Стал известен список участников «Гонки звезд» по биатлону, которая пройдет 5 февраля в московских «Лужниках».

На старт выйдут призеры чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр и Кубка мира разных лет. Среди них Антон Шипулин, Виктор Майгуров, Иван Черезов, Ольга Зайцева, Анна Богалий, Ольга Подчуфарова, Андрей Маковеев, Екатерина Юрлова-Перхт, Ольга Назарова и Ольга Полторанина.

В биатлонной гонке также выступят бывшие лыжники Александр Легков, Алексей Петухов и Александр Бессмертных, а также ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.

Соревнования пройдут по правилам смешанной эстафеты.