Юрий Бородавко: «Для Непряевой было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, могла бы олимпийская чемпионка Наталья Непряева перейти в биатлон.
Сегодня лыжница опубликовала в соцсети видео со стрельбища, на котором Савелий Коростелев в шутку заявил, что Непряева переходит в биатлон.
«Талантливые люди талантливы во всем — у них многогранные возможности. Для Непряевой было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного. Но уж если перейдет, то от нее потребуется полная отдача, ха-ха.
Если что-то случится, и она захочет перейти, то начнет с нуля и будет проходить весь путь. Наташа — очень сильный и способный спортсмен.
Сегодня у нас разгрузочный день, ребята расслабляются, шутят и ментально отдыхают. Конечно, серьезно не стоит воспринимать такие шутки от Корыстелева, но почему бы Наталье не пострелять? Может, правда понравится и что-то решит для себя, ха-ха», — сказал Бородавко.
неужели так сложно запомнить фамилию Савелия?