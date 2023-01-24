Юрий Бородавко: «Для Непряевой было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, могла бы олимпийская чемпионка Наталья Непряева перейти в биатлон. 

Сегодня лыжница опубликовала в соцсети видео со стрельбища, на котором Савелий Коростелев в шутку заявил, что Непряева переходит в биатлон. 

«Талантливые люди талантливы во всем — у них многогранные возможности. Для Непряевой было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного. Но уж если перейдет, то от нее потребуется полная отдача, ха-ха.

Если что-то случится, и она захочет перейти, то начнет с нуля и будет проходить весь путь. Наташа — очень сильный и способный спортсмен.

Сегодня у нас разгрузочный день, ребята расслабляются, шутят и ментально отдыхают. Конечно, серьезно не стоит воспринимать такие шутки от Корыстелева, но почему бы Наталье не пострелять? Может, правда понравится и что-то решит для себя, ха-ха», — сказал Бородавко. 

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10 комментариев

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Листок яблони
Ответ Katerinapv
А вы Наташу давно видели? Она очень изменилась и сейчас выглядит просто 🔥, красотка 😻! Ну и про биатлон, не думаю, что Наташа уйдёт из лыж без личного золота ОИ и ЧМ.
Нужно, чтобы допустили до ЧМ и ОИ. Ну и в каких гонках? Интересно, в спринтах, разделке, скиатлоне или марафоне? Желаю удачи.
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evgeeni
Конечно, было бы интересно увидеть Непряеву в биатлоне. Наталье 27 лет и вряд ли она захочет уйти без личного золота. С другой стороны неизвестно, когда наших лыжников и биатлонистов допустят к международным стартам...а время идет. Вот было бы ей на пару лет меньше, то вполне реально. В любом случае решать Непряевой. Ведь действительно придется начинать с нуля...а было бы очень интересно
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Katerinapv
Ответ Iuasamotu
И действительно, симпатичная швейцарка Ленка Хекки выступает же успешно в биатлоне? Почему бы и Наташке не испытать удачи с её комплекцией?
А вы Наташу давно видели? Она очень изменилась и сейчас выглядит просто 🔥, красотка 😻! Ну и про биатлон, не думаю, что Наташа уйдёт из лыж без личного золота ОИ и ЧМ.
+2
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Анатолий К
Потихоньку начинают сходить с ума... В следующий сезон ещё добавится нервяк, засиделась все, мотивация друг друга обыгрывать падает.
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Daniyar8
Непряева в биатлоне - это было бы очень интересно
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re#mn
это да,тема, давайте лыжников отправим в биатлон, а биатлонистов в лыжи , ха-ха
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Viks
«Для Бородавки было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного»
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Evgeniy Kropachev
Корыстелев, Корастылёв, Коростылёв 🤦

неужели так сложно запомнить фамилию Савелия?
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Iuasamotu
И действительно, симпатичная швейцарка Ленка Хекки выступает же успешно в биатлоне? Почему бы и Наташке не испытать удачи с её комплекцией?
+4
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Ягун Ягунини
Почему бы и нет. Резцова в своё время, имея олимпийское золото в лыжах, очень удачно в биатлон перешла, и там тоже озолотилась на ОИ. Великим стрелком не стала, но промахи запросто на лыжне компенсировала. Правда тогда времена другие были, по настоящему сильных бегуний в биатлоне почти не было.
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