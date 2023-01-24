Юрий Бородавко: «Для Непряевой было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного»

Тренер сборной России по лыжным гонкам ответил на вопрос, могла бы олимпийская чемпионка перейти в биатлон.

Сегодня лыжница опубликовала в соцсети видео со стрельбища, на котором в шутку заявил, что Непряева переходит в биатлон.

«Талантливые люди талантливы во всем — у них многогранные возможности. Для Непряевой было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного. Но уж если перейдет, то от нее потребуется полная отдача, ха-ха.

Если что-то случится, и она захочет перейти, то начнет с нуля и будет проходить весь путь. Наташа — очень сильный и способный спортсмен.

Сегодня у нас разгрузочный день, ребята расслабляются, шутят и ментально отдыхают. Конечно, серьезно не стоит воспринимать такие шутки от Корыстелева, но почему бы Наталье не пострелять? Может, правда понравится и что-то решит для себя, ха-ха», — сказал Бородавко.