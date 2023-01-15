Группа Бородавко пропустит этап Кубка России в Красногорске

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Наталья Непряева Александр Большунов Спорт-Экспресс Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о конкуренции на Кубке России.

— Сможет ли кто-то обойти Наталью Непряеву и Александра Большунова в общем зачете Кубка России?

— Осталось два этапа. Думаю, что это просто нереально. Но мы следующий этап в Красногорске пропускаем. Может быть, какие-то группы поедут бороться за очки. Мы большее время посвятим подготовке к «Чемпионским вершинам».

— В Красногорске вообще не будет ваших спортсменов?

— Да, но пока на сто процентов говорить не буду, — сказал Бородавко

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9 комментариев

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SkierNSK
"— Сможет ли кто-то обойти Наталью Непряеву и Александра Большунова в общем зачете Кубка России?

— Осталось два этапа. Думаю, что это просто нереально."
С Большуновым да, он выиграет КР досрочно ещё во время этапа в Красногорске, даже не участвуя там.
А вот у Непряевой всего 12 баллов преимущества в КР над Степановой и всё будет решаться на последнем этапе.
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Надежда67
Ответ закрыт по беспределу
Интересно, какие планы у Лося.
Он вроде бы сказал,что будет тренить в Сыктывкаре до соревнований в Малиновке
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закрыт по беспределу
Интересно, какие планы у Лося.
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Larisa Lanceva
Ну теперь может хоть Савелий очнётся после скиатлона и спринты побегает хорошо😊Даже интересно!
+1
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+1
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ekaterina_)))
И такое ощущение, что все захотят пропустить(((
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ekaterina_)))
Ооо
А я хотела поехать…
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закрыт по беспределу
Для зрителей это потеря канеш
+2
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+2
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Биатлонная зима
Вот так новость
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Rygeek
У Степашки появился шанс догнать и перегнать, но, скорее всего, тоже пропустит.
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