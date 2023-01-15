Группа Бородавко пропустит этап Кубка России в Красногорске
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о конкуренции на Кубке России.
— Сможет ли кто-то обойти Наталью Непряеву и Александра Большунова в общем зачете Кубка России?
— Осталось два этапа. Думаю, что это просто нереально. Но мы следующий этап в Красногорске пропускаем. Может быть, какие-то группы поедут бороться за очки. Мы большее время посвятим подготовке к «Чемпионским вершинам».
— В Красногорске вообще не будет ваших спортсменов?
— Да, но пока на сто процентов говорить не буду, — сказал Бородавко
— Осталось два этапа. Думаю, что это просто нереально."
С Большуновым да, он выиграет КР досрочно ещё во время этапа в Красногорске, даже не участвуя там.
А вот у Непряевой всего 12 баллов преимущества в КР над Степановой и всё будет решаться на последнем этапе.
А я хотела поехать…