Вяльбе о словах генсекретаря FIS про допуск россиян: «Вообще не слежу за тем, что они там говорят. У них каждый день меняются мнения»

отреагировала на слова генсекретаря FIS Мишеля Виона о допуске российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

В сентябре 2022 года Вион сказал, что отстранение России и Беларуси от международных турниров может закончиться в декабре.

Сегодня генсекретарь FIS заявил, что считает это высказывание ошибкой и что ему не следовало так говорить.

«Никому не хочу ничего отвечать. Вообще не слежу за тем, что они там говорят. У них каждый день меняются мнения», – сказала Вяльбе.

Генсекретарь FIS о словах про допуск российских лыжников: «Это была ошибка. Мне не следовало так говорить»