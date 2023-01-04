Вяльбе о словах генсекретаря FIS про допуск россиян: «Вообще не слежу за тем, что они там говорят. У них каждый день меняются мнения»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Елена Вяльбе Мишель Вион Лыжи

Елена Вяльбе отреагировала на слова генсекретаря FIS Мишеля Виона о допуске российских и белорусских спортсменов к международным стартам.

В сентябре 2022 года Вион сказал, что отстранение России и Беларуси от международных турниров может закончиться в декабре.

Сегодня генсекретарь FIS заявил, что считает это высказывание ошибкой и что ему не следовало так говорить.

«Никому не хочу ничего отвечать. Вообще не слежу за тем, что они там говорят. У них каждый день меняются мнения», – сказала Вяльбе. 

Генсекретарь FIS о словах про допуск российских лыжников: «Это была ошибка. Мне не следовало так говорить»

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наши лучшие что уж там ни говорить, норгам без интереса. Для них это домашние гонки.
Жаль вот только в зачет им защищают , а нашим нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водопад
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все равно норвежцам неинтересно без наших бегать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilya Kurepa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
да они как раз единодушны в своем мнении- а тебе всегда надо было команду из крeмля ждать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тебе и не надо отвечать, ты уже наговорила достаточно.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeniy Kropachev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"вообще не планирую больше выступления своей сборной на Кубке Мира, Чемпионатах Мира и Олимпиадах"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий